Tongeren plant 35 klimaatbomen in Pliniuspark Dirk Selis

09 december 2019

09u53 0 Tongeren Vandaag werden er 35 klimaatbomen geplant in het Pliniuspark. Later komt er nog 1 klimaatboom op de speelplaats van basisschool Atheneeke. De aanplantingen kaderen in het project ‘Ruimte voor bomen’ van het Centrum Duurzaam Groen vzw.

“De strijd tegen klimaatverandering staat bij elk bestuursniveau hoog op de agenda”, vertelt waarnemend burgemeester An Christiaens. “In 2017 ondertekenden we het charter ‘Ruimte voor bomen’ van het Centrum Duurzaam Groen vzw. Dit was meteen ook de aanzet voor meerdere projecten en plantacties in onze stad. De eerste klimaatboom werd eind 2017 geplant. In 2018 hebben we er nog 15 aangeplant. Bomen hebben een gunstig effect op de leefomgeving die onderhevig is aan de klimaatverandering. Klimaatverandering is niet enkel een probleem van de toekomst. Maar het is ook een van de grootste problemen van de mensheid op dit ogenblik. Het is dan ook van groot belang dat we meteen de juiste boomsoorten kiezen en dat deze op de geschikte locatie geplant worden. Vandaag worden 35 van de 36 klimaatbomen geplant in het Pliniuspark.”

Verschillende soorten

“We planten er 35 bomen van verschillende soorten: veldesdoorn, noorse esdoorn, gewone esdoorn, zwarte els, ruwe berk, haagbeuk, tamme kastanje, beuk, walnoot, amberboom, wintereik, zomereik, wilde lijsterbes, winterlinde, zomerlinde en esdoornbladige plataan. Deze soorten hebben heel wat positieve functies op het vlak van klimaat, biodiversiteit en gezondheid”, besluit schepen van Milieu Patrick Jans.