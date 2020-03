Tongeren organiseert kijkdag voor nieuwste attractie: de slechtvalken van de Basiliek Dirk Selis

04 maart 2020

14u42 0 Tongeren Op de kerktoren van de Basiliek broeden al enkele jaren slechtvalken in een nestkast. Het koppel slechtvalken vormde zich in 2018 en bracht intussen 7 jongen groot. Via de webcam kan iedereen het wel en wee van het slechtvalkgezin volgen. Wie ze eens in het echt wil zien, kan zondag terecht op de kijkdag die de stad organiseert.

“Het paar vestigde zich begin februari 2018 op de top van onze Basiliektoren”, vertelt waarnemend burgemeester An Christiaens. “Via de webcams gericht op de toren en het nest, kregen we ze dagelijks op vaste uren te zien (’s morgens tussen 8 en 9 uur, ’s middags tussen 13 en 14 uur en in de namiddag tussen 16 en 17 uur, red.). Dit levert niet enkel mooie beelden op, maar via deze beelden kunnen de leden van de Ringwerkgroep Tongeren 03, in opdracht van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, de situatie ook beter monitoren en opvolgen.”

Baltsperiode

“Via de webcam hoorden we het koppel regelmatig met elkaar communiceren”, weet schepen van Milieu Patrick Jans. “Ze verdedigden hun broedplaats en maakten eventuele concurrenten duidelijk dat deze plaats reeds werd ingenomen. In maart breekt de baltsperiode aan. De mannetjes slechtvalk brengt dan prooien aan om te bewijzen aan zijn vrouwtje dat hij goed voor haar kan zorgen wanneer zij op het nest zit. Tegelijkertijd is het ook de periode dat het vrouwtje een vetreserve opbouwt om de 32 broeddagen te kunnen overbruggen. Tijdens het broeden bepaalt zij wanneer de man haar mag aflossen.”

Getuige van liefdesdaad

Een slechtvalk legt maximum 4 bruine eieren op het grind. Om de 2 dagen wordt een ei gelegd. Ondertussen gaat de paring gewoon door. Na het derde ei begint het vrouwtje te broeden. Op 7 maart 2019 heeft men het koppel kunnen zien paren. Met een beetje geluk bent u dit jaar ook getuige van de liefdesdaad van het koppel op de Basiliektoren. De leden van de Ringwerkgroep Tongeren 03 blijven de situatie opvolgen en hopen op een even succesrijk broedseizoen als de twee vorige jaren.

Wie de Tongerse slechtvalken in het echt wil zien, kan zondag naar het Vrijthof komen. De observatiepost wordt opgesteld vlakbij de ingang van het Teseum. De leden van de Ringgroep Tongeren 03 zijn aanwezig van 14 tot 16 uur en beantwoorden met plezier al uw vragen.