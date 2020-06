Tongeren maakt fietser koning in 53 straten van haar binnenstad ... en krijgt applaus van op alle banken Dirk Selis

12 juni 2020

11u12 0 Tongeren De fietser wordt koning in Tongeren. Het stadscentrum wordt vanaf vandaag één aaneengesloten fietszone. 53 straten in de binnenstad worden fietsstraten waarin gemotoriseerd verkeer achter fietsers blijft. “Met de fietszone maken we echt werk van meer fietsveiligheid en een gezondere binnenstad”, zegt schepen van mobiliteit Patrick Jans (Open Vld).

“Het omvormen van de fietsstraten in het centrum van onze stad naar een fietszone past in de visie van ons mobiliteitsplan: Het klimaat voor fietsers verbeteren op het vlak van bereikbaarheid en veiligheid. Samen met de voetgangerszone rondom de Grote Markt wordt de volledige zone binnen de Wallen omgevormd tot een fietszone”, legt schepen van mobiliteit Patrick Jans (Open Vld) uit.



Maximum 30 km/uur

“De regels die nu al in de fietsstraten gelden, zijn ook van toepassing in de fietszones. De 9 toegangen naar de fietszone krijgen rode vlakken en fietslogo’s over de volledige breedte van de straat. Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan gebruiken in eenrichtingsstraten. In tweerichtingsstraten gebruiken fietsers de volledige rechterhelft van de rijbaan. Auto’s en andere motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten maar mogen de fietsers niet inhalen en mogen niet sneller rijden dan 30 kilometer per uur. In het voetgangersgebied blijven de regels gelden zoals ze waren: alleen voetgangers en bepaalde voertuigcategorieën hebben toegang tot het gebied en mogen de volledige breedte van de weg gebruiken,” besluit schepen Jans.

De stad Tongeren kiest hier duidelijk voor het transportmiddel van de toekomst Verkeersdeskundige Hogeschool PXL Sven Lieten

Transportmiddel van de toekomst

“De stad Tongeren kiest hier duidelijk voor het transportmiddel van de toekomst”, zegt verkeersdeskundige Sven Lieten van de opleiding Verkeerskunde en Mobiliteit Hogeschool PXL. “ We moeten, willen we de klimaatdoelstellingen halen, ons veel duurzamer gaan verplaatsen. Daarnaast creëert de grote en logisch afgebakende zone duidelijkheid voor alle verkeersdeelnemers. Automobilisten weten dat ze te gast zijn en fietsers en voetgangers krijgen de ruimte die ze verdienen. Er zullen ook veel automobilisten hun gedrag gaan wijzigen als ze merken dat ze er te voet of met de fiets sneller op hun bestemming in het centrum van de stad zullen zijn. De binnenstad zal veel aangenamer worden waardoor er meer zachte weggebruikers naar de stad komen om er te flaneren, iets wat zeker een positief effect zal hebben op de lokale middenstand.”

Handelaars tevreden

Maar zijn de handelaars in Tongeren daar ook van overtuigd? “Vanuit UNIZO Tongeren waren wij vragende partij om de binnenstad toegankelijker te maken voor fietsers, zodat klanten veilig en vlot bij de handelaars geraken”, vertelt Benny Thonon, ondervoorzitter van UNIZO Tongeren. “Daarenboven zijn de hoofdparkings in Tongeren vlot bereikbaar via de ring. Wie met de auto komt, ondervindt dus weinig of zelfs geen hinder. Een efficiënte belevering van de winkels in de binnenstad is uiteraard wel belangrijk. Tegelijk blijven minder mobiele mensen niet in de kou staat. Dankzij het Shop & go-systeem kunnen zij nog steeds met de auto voor de deur van de winkels parkeren. Het eerste half uur is dat zelfs gratis. Deze fietszone is een vooruitgang voor Tongeren.”

Stap naar verkeersvrij

Is een verkeersvrije binnenstad dan geen betere oplossing? “Het heeft in ieder geval het voordeel van de duidelijkheid”, zegt Wies Callens van de Fietsersbond. “Het komt er nu op aan dat automobilisten zich gaan aanpassen aan de fietser, wat niet altijd eenvoudig is. Maar wat we zien in andere steden is dat met het invoeren van een fietszone de geesten van de stedelingen rijpen voor een verkeersvrije zone. En dat is zonder meer een positieve evolutie.”