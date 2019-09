Tongeren legt bos aan op De Motten DSS

10 september 2019

15u46 0 Tongeren De wens van gouverneur Herman Reynders om in Limburg 100.000 extra bomen te planten, is in Tongeren niet in dovemansoren gevallen. “Ik ben dat idee wel genegen”, zegt burgemeester Patrick Dewael (Open Vld). “Het past in onze visie, we hadden het trouwens al aangekondigd in ons bestuursakkoord.” Limburg Sterk Merk (LSM) trekt voor de plannen een miljoen euro uit.

“Groen in een stad fungeert als een airco voor het hitte-eiland dat ook Tongeren geworden is. De structuur in de stad, denk maar aan een hoog aandeel aan stenen oppervlaktes, beperkte luchtcirculatie, bijkomende toevoer aan warmte door gebouwen en wagens, leidt tot een fenomeen waarbij de bebouwde kom een zone wordt waar de temperatuur hoger ligt dan in het buitengebied. Bossen en bomen vormen daarvoor een tegenwicht: de bomen zorgen voor schaduw en meer vochtigheid in de lucht en fungeren aldus als natuurlijke airco die de temperatuur op een meer aanvaardbaar niveau houden. Daarnaast vervullen ze ook nog andere functies zoals biodiversiteit of koolstofopslag”, duidt Dewael.

Een bos langs de Jeker

“Met het openleggen van de Jeker is het stadspark De Motten opgewaardeerd”, legt Dewael uit. “Tussen De Motten en de Kevie wordt via de Jeker een verbinding tussen park en natuurgebied gecreëerd. De idee is nu om op de site van het voormalige zwembad en de parking een stadsbos aan te leggen. Hier is nu een grote groene vlakte voorzien. Er blijft wel een trapveldje voor jongeren. Dit brengt de natuur dichter bij de kern van de stad. We creëren zo een verbinding met de Kevie, met het water van de Jeker en ook met het groen van het stadsbos.”

Het was Herman Reynders duidelijk menens toen hij nog niet zo lang geleden openlijk droomde van 100.000 bomen extra voor Limburg. “Vanaf 1 september kunnen Limburgse steden en gemeenten een subsidie aanvragen bij LSM van maximaal 350 euro per boom, mits gelijkwaardige inbreng, voor het aanplanten van extra bomen in kernen en woongebieden. De gemeenten krijgen daarvoor voldoende tijd om de meest geschikte locaties en boomsoorten uit te kiezen.

LSM zal daarvoor een miljoen euro ter beschikking stellen. Het project is echter meer dan een zoveelste subsidiereglement. LSM doet graag een warme oproep aan alle Limburgers, Limburgse bedrijven en organisaties, Vlaamse diensten in Limburg, scholen, gemeentebesturen en alle andere organisaties en verenigingen: plant meer bomen! Als iedereen een kleine inspanningen levert, wordt het mogelijk om meer dan 100.000 bomen extra te planten in Limburg.”