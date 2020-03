Tongeren lanceert app: ‘Wandel in je eigen buurt’ Dirk Selis

25 maart 2020

13u38 1 Tongeren De stad Tongeren is vast van plan om haar inwoners de natuur in te sturen. Met de wandelApp ‘Wandel in uw eigen buurt’ leert ze de Tongenaren 30 bewegwijzerde wandelingen kennen. “Weliswaar vragen we iedereen met aandrang om rekening te houden met de wandelvoorschriften inzake Covid-19", vertelt waarnemend burgemeester An Christiaens (CD&V).

“Dezer dagen is het meer dan ooit belangrijk om aan uw gezondheid te denken. Een dosis zon, wat buitenlucht en voldoende beweging zijn daarbij belangrijk”, steekt waarnemend burgemeester An Christiaens van wal. “We geven graag even mee dat de Tongenaren leuke wandelingen kunnen maken in eigen stad vertrekkend vanuit hun eigen wijk of dorp. In Tongeren zijn er namelijk 30 bewegwijzerde wandelingen! De wandelingen zijn online te volgen op Smartphone. Via volgende link: https://l.ead.me/wandelinjebuurt of scan de onderstaande qr-code. Weliswaar vragen we iedereen met aandrang om rekening te houden met de wandelvoorschriften inzake Covid-19. Ga dus in uw eentje wandelen of in gezinsverband en bewaar voldoende afstand (1,5 meter). Doe hiervoor geen onnodige verplaatsingen maar vertrek te voet van aan uw eigen huisdeur. Dit voor zowel uw eigen gezondheid als die van de medemens.”