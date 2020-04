Tongeren koopt modieuze mondmaskers voor inwoners Dirk Selis

28 april 2020

20u28 0 Tongeren Alle Tongenaren krijgen een gratis mondmasker. Het gaat om herbruikbare en wasbare maskers. Tongeren bereidt zich zo voor op het einde van de lockdown, waarin mondmaskers een belangrijke rol zullen spelen.

“We nemen onze verantwoordelijkheid, nu de Nationale Veiligheidsraad heeft gezegd dat mondmaskers een rol zullen spelen in een geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen”, zegt waarnemend burgemeester An Christiaens. “De stad Tongeren gaat daarom zelf een bestelling plaatsen, omdat er voorlopig nog geen duidelijkheid is over de mondmaskers van de hogere overheid. Het zal een tijdje duren voor de mondmaskers geleverd en verspreid kunnen worden want de vraag is op dit ogenblik veel groter dan het aanbod. Vanaf 4 mei is het dragen van een mondmasker echter verplicht in het openbaar vervoer, in stations en haltes en in bedrijven waar 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden.”

Sjaal ook toegelaten

“Daarom willen we nu zeker ook een oproep doen om alvast zelf aan de slag te gaan en zo familie, vrienden of buren verder te helpen als die zelf geen naaimachine hebben”, gaat Christiaens verder. “Het dragen van een sjaal is ook toegestaan op voorwaarde dat er minstens 2 lagen stof je gezicht bedekken en dat je de stoffen kan wassen op 60°C na ieder gebruik.”

Verdeling op 12 mei

“De scholen gaan vanaf 18 mei opnieuw (beperkt) open. We doen al het mogelijke om tegen die datum al een groot deel van de comfortmaskers te verdelen bij de Tongenaren”, aldus An Christiaens. Na raadpleging van de markt, kiest Tongeren ervoor om de bestelling te plaatsen bij modelabel Yess Belgium, van de Tongerse ontwerpster Yessie Vanmanshoven. De levering van de eerste mondmaskers is voorzien op 12 mei 2020. “De verdeling van de mondmaskers zal plaatsvinden op meerdere tijdstippen en op meerdere locaties. In een aparte bewonersbrief, die we huis-aan-huis zullen verdelen, zal deze timing nauwkeurig toegelicht worden”, besluit waarnemend burgemeester Christiaens.

