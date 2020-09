Tongeren komt met coronaveilig alternatief voor Open Monumentendag ENL

08 september 2020

11u47 0 Tongeren In Tongeren vindt de Open Monumentendag dit jaar niet fysiek plaats. Corona gooit roet in het eten van de oorspronkelijke planning. Toch blijven de stad en de mensen achter het stadsarchief niet bij de pakken zitten. Zo wordt Rutten dit jaar in de kijker gezet aan de hand van een papieren publicatie en een webpagina.

“Niemand kan er omheen: 2020 is een bijzonder jaar”, zegt waarnemend burgemeester An Christiaens (CD&V). “De uitbraak van het coronavirus heeft al voor heel wat opschudding gezorgd en test iedere dag opnieuw ons aanpassingsvermogen. Ook Open Monumentendag zal daardoor een andere vorm aannemen. Tijdens de dag waarop onroerend erfgoed centraal staat, wordt naar jaarlijkse gewoonte een monument of dorp in de kijker gezet.”

Brochure

“Aangezien er mogelijk weinig of geen activiteiten zullen kunnen plaatsvinden dit jaar, bedacht het stadsarchief van Tongeren een alternatieve manier om de jaarlijkse traditie van Open Monumentendag toch verder te zetten”, vult Gerard Stassen (Sp.a) aan, schepen van Erfgoed. “Zo wordt het dorp Rutten in de kijker gezet. De geplande activiteiten ter plaatse zullen helaas niet doorgaan.”

Wel komt de stad op de proppen met een alternatief: een gratis brochure die alle informatie en foto’s bundelt. Elke Ruttenaar ontvangt de komende week een uitgave in de brievenbus. Anderen kunnen digitaal meegenieten door te surfen naar www.geheugenvantongeren.be. “We hopen dat we de mensen op die manier Open Monumentendag toch op een aangename en zeker veilige manier kunnen laten beleven”, besluit Christiaens.