Tongeren Kermis opent met huldiging voor Robert Vanlingen voor zijn 55ste deelname Birger Vandael

12 september 2020

21u54 1 Tongeren Tongeren Kermis is zaterdagmiddag omstreeks 15.30 officieel van start gegaan. Dit gebeurde met een speciaal moment. Het college van burgemeester en schepenen huldigde immers Robert Vanlingen van kindermolen Robbedoes. Het is zijn 55ste deelname aan de septemberkermis.

De traditionele opening zag er iets anders uit dan voorgaande jaren: zonder 12-jarigen kermisactie en geen vuurwerk. Toch is er nog voldoende reden om toch te komen. Zo kan je volgende attracties bezoeken: Air Maxx, Ali Baba, Autoscooter Thommis, Autoscooter Drutti, Canyon, Cristal Palace, Coco Bongo, Dragon, La Suisse, Maxi Move, Funhouse New Generation, Polyp (nieuw), Shaker, Showtime XXL, Speed Surf en Speed XXL (nieuw). Over vier zones zijn er in totaal 120 attracties verdeeld.

400 man per zone

De eerste zone bevindt zich aan de Grote Markt, de tweede zone aan Leopoldwal en de derde en vierde zones op de parkings van De Motten en Kastanjewal. Per zone mag er 400 man gelijktijdig aanwezig zijn. De kermis loopt nog tot 17 september, elke dag tot 23 uur. Mondmaskers zijn verplicht, evenals de looprichting.