Tongeren gooit 296.000 euro en ‘gratis parkeren’ in de strijd om middenstand te ondersteunen Dirk Selis

09 juli 2020

12u39 0 Tongeren De stad Tongeren trekt 296.000 euro uit om haar middenstand te ondersteunen. Met dit budget wil de stad cadeaubonnen schenken aan alle Tongenaren. Die bonnen vallen deze week in de brievenbus. “De maatregel komt niet alleen de handel in onze stad ten goede. Ook de koopkracht van alle Tongenaren wordt verhoogd”, zegt waarnemend burgemeester An Christiaens (CD&V). Gratis parkeren in het kernwinkelgebied wordt opgetrokken tot 90 minuten

“De coronacrisis heeft een zware impact gehad op ons leven”, steekt waarnemend burgemeester An Christiaens (CD&V) van wal. “De Tongenaar heeft zich in deze periode van zijn warmste kant getoond. De solidariteit en de inzet van vele vrijwilligers was hartverwarmend. Onze stad heeft zich wendbaar, geëngageerd en veerkrachtig getoond. Nu de winkels en de horeca opnieuw de deuren hebben geopend, wil het stadsbestuur alle Tongenaren oproepen om in eigen stad te shoppen en van onze horeca te genieten.”

Door lokaal te kopen en te consumeren, vergroten we de overlevingskansen van onze ondernemers en bieden we hen toekomstperspectief Schepen van Economie Marc Hoogmartens (CD&V)

Hefboom

“Door lokaal te kopen en te consumeren, vergroten we de overlevingskansen van onze ondernemers en bieden we hen toekomstperspectief”, zegt schepen van Economie Marc Hoogmartens (CD&V). “Met de #koopTongers-waardebonnen bieden we maatwerk. Elk gezinshoofd (ook een alleenstaande wordt als gezinshoofd beschouwd red.) zal drie bonnen van 5 euro ontvangen. Per persoon ten laste komt hier een extra bon van 5 euro bij. Zo zal een alleenstaande een bon een totaal bedrag van 15 euro ontvangen. Een gezin van vier personen krijgt dan 30 euro. Deze bonnen kunnen besteed worden bij Tongerse handelaars en horeca-uitbaters. Belangrijk is dat elke bon van 5 euro enkel gebruikt kan worden per aankoopschijf van 10 euro. Op die manier betekenen deze bonnen ook een hefboom voor de handelaars en horeca-uitbaters.”

200 handelaars doen mee

Zo’n tweehonderd handelaars schreven in voor deze actie. De bonnen blijven 3 maanden geldig (van 15 juli 2020 tot en met 15 oktober 2020 red.). De maatregel heeft voor de stad een kost van 296.000 euro. Door het hefboomeffect (een bon van 5 euro kan maar gebruikt worden per aankoopschijf van 10 euro red.) heeft de maatregel volgens de stad Tongeren een impact van 592.000 euro.

Daarnaast besloot het stadsbestuur zowel de klanten als de handelaars extra comfort te bieden door de duur van het gratis parkeren in het kernwinkelgebied (op zowel de shop&go als de betalende plaatsen in de gele zone, red.) tijdelijk op te trekken tot 90 minuten. Deze parkeermaatregelen blijven in voege tot en met het einde van de soldenperiode op 30 augustus.