Tongeren en Bilzen binden strijd aan tegen eenzaamheid: Voortaan kan 65-plusser naar psycholoog voor een prikje Dirk Selis

13 november 2019

10u07 0 Tongeren 65-plussers die kampen met eenzaamheid, een verlies of een depressie kunnen vanaf nu goedkoop terecht bij twee eerstelijnspsychologen Ann-Sophie Depoortere en Ginie Vandebosch in Bilzen en Tongeren. Je kan er bij hen op consultatie voor een prikje.

“Tot nu toe boden de regio’s Bilzen, Tongeren, Hoeselt, Riemst, Voeren en Herstappe een onvoldoende laagdrempelig psychologisch hulpaanbod voor ouderen”, vertelt de voorzitter van de Zorgraad Luc Hendrix. Ook in de rest van Limburg wordt de eerstelijnspsycholoog enkel terugbetaald aan volwassenen tussen 18 en 65 jaar. Zij betalen dan 4 of 11 euro per consultatie. 65-plussers en jongeren betalen nog de volle pot. “Toch is het net deze doelgroep die kwetsbaar is voor het ontwikkelen van psychologische problemen als gevolg van vereenzaming, verlies, depressie, relationele- en familiale problemen”, zegt Luc Hendrix. “Om chronische en ernstige problemen te voorkomen, kunnen de senioren terecht bij psychologen Ann-Sophie Depoortere en Ginie Vandebosch. Zij zitten respectievelijk in Tongeren en Bilzen, op gemakkelijk bereikbare plaatsen als het OCMW en de dienstencentra. Maar ze gaan ook op huisbezoek als de patiënt zich niet kan verplaatsen.”

Financiële drempel verlagen

“De psychologische hulp is specifiek gericht op 65-plussers met voornamelijk milde tot matige psychologische klachten, die op korte termijn hulp behoeven en in 4 tot 5 contacten behandeld kunnen worden”, vertellen psychologen Ann-Sophie Depoortere en Ginie Vandebosch. “Indien verdergaande psychologische begeleiding nodig blijkt, zal er binnen de regio doorverwezen worden naar bestaande initiatieven in de geestelijke gezondheidszorg. De lage kostprijs voor een consult (€ 11 of € 4 voor personen met een verhoogde tegemoetkoming) moet de financiële drempel verlagen om psychologische hulp te zoeken. Het volledige project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij middelen van de Vlaamse Overheid.”