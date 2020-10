Tongeren behoudt mondmaskerplicht in winkelstraten Emily Nees

01 oktober 2020

12u14 0 Tongeren Ondanks de versoepelingen die de federale regering vanaf vandaag toestaat, blijft het verplicht om een mondkapje te dragen in het centrum van Tongeren. Dat heeft het stadsbestuur zelf beslist. “Als de coronacijfers dalen, kan de mondmaskerplicht in de winkelstraten aangepast worden”, klinkt het.

Volgens cijfers van de VUB Corona Kennisbank hebben de voorbije twee weken 26 Tongerenaren positief getest op Covid-19. De telt zo de voorbije week 39 besmette inwoners per 100.000 inwoners en zit dus in alarmfase 1. Het stadsbestuur wil geen risico’s nemen en behoudt daarom de geldende mondmaskerplicht in het centrum, ondanks dat het volgens de federale regels niet verplicht is. “Als de coronacijfers de volgende periode substantieel dalen, kan de mondmaskerplicht in de winkelstraten aangepast worden.”