Tongenaren kunnen deze zomer gratis naar Gallo-Romeins Museum Dirk Selis

23 juni 2020

08u26 2 Tongeren Tongenaren kunnen het Gallo-Romeins Museum een hele zomer lang gratis bezoeken, zo vaak ze maar willen. Dat geldt zowel voor de permanente tentoonstelling ‘Van neanderthaler tot Gallo-Romein’ als de tijdelijke expo ‘Dacia Felix’.

“Het Gallo-Romeins Museum is onze toeristische trekpleister”, vertelt waarnemend burgemeester An Christiaens (CD&V). “Toch hebben nog niet alle Tongenaren het prijswinnende museum bezocht. Voor anderen is het de ideale tijd voor een hernieuwde kennismaking. Ik weet zeker dat het museum er deze zomer een nieuwe groep enthousiaste ambassadeurs bij krijgt.”

Meer dan 2000 voorwerpen

“Het museum presenteert meer dan 2000 voorwerpen waaronder heel wat topstukken”, gaat Christiaens verder. “Ze komen tot hun recht in een eigentijdse en sfeervolle scenografie. Ook films, maquettes en levensechte figuren in kunsthars brengen de bezoekers in de ban van die lang vervlogen tijden. Dat maakt de expositie ook bijzonder aantrekkelijk voor kinderen. Voor hen is er eveneens een speelse luistertocht met audioguide: ‘Op stap met Bob de Graver’.”

“De tijdelijke tentoonstelling ‘Dacia Felix’, die nog loopt tot tot 2 augustus, focust op het verre verleden van wat vandaag Roemenië is. Van oudsher is het gebied een kruispunt van culturen. Niet alleen Romeinen, maar ook Grieken, Scythen en Kelten vonden er een thuis. Wat dreef hen naar de regio? Hoe verliepen de contacten met de plaatselijke bevolkingsgroepen? Hopelijk komen de Tongenaren allemaal een kijkje nemen”, besluit Christiaens.