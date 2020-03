Tongenaren bewonderen slechtvalken op kijkdag aan Basiliek Emelie Wojcik

08 maart 2020

18u32 0 Tongeren Op de kerktoren van de Basiliek broeden al enkele jaren slechtvalken in een nestkast. Het koppel slechtvalken vormde zich in 2018 en bracht intussen zeven jongen groot. Zondagmiddag konden vogelliefhebbers de dieren met eigen ogen spotten tijdens een de kijkdag.

De kijkdag werd georganiseerd door Ringwerkgroep Tongeren in samenwerking met de stad. “We wilden liefhebbers en nieuwsgierigen de kans geven om de vogels eens van dichtbij te bekijken”, zegt Eddy Colson van Ringwerkgroep Tongeren. “Je kan de slechtvalken al bekijken via een webcam, maar op de kijkdag krijgen mensen de unieke kans om de vogels via een telescoop te bekijken. Bovendien geeft onze werkgroep tekst en uitleg aan iedereen die interesse toont in de slechtvalken.”

“Het valkenpaar vestigde zich begin februari 2018 op de top van onze Basiliektoren”, vertelt waarnemend burgemeester An Christiaens. “Via de webcam hoorden we het koppel regelmatig met elkaar communiceren”, vult schepen van Milieu Patrick Jans aan. “In maart breekt de baltsperiode aan. Dan brengt de mannelijke slechtvalk prooien naar zijn vrouwtje om te bewijzen dat hij goed voor haar kan zorgen wanneer zij op het nest zit. Tegelijkertijd is het ook de periode dat het vrouwtje een vetreserve opbouwt om de 32 broeddagen te kunnen overbruggen. Tijdens het broeden bepaalt zij wanneer de man haar mag aflossen.”

Op 7 maart is het valkenkoppel gespot tijdens het paren. Colson verwacht dan ook dat het vrouwtje, als alles goed verloopt, rond 10 maart eieren legt.