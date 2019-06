Tongenaar licht Proximus op door aankoop van 58 GSM toestellen met een valse identiteit: 12 maanden cel en schadevergoeding van 25.000 euro VCT

07 juni 2019

17u36 0 Tongeren Een 52-jarige Tongenaar is veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden met uitstel omdat hij 58 GSM toestellen kocht met een valse identiteit. Hij verkocht de toestellen nadien op de tweedehandsmarkt. De vijftiger moet Proximus daarvoor een schadevergoeding van 25..681 euro betalen.

Tussen 15 oktober 2018 en 21 maart 2019 kocht de Tongenaar de GSM toestellen en sloot hij abonnementen af onder een valse identiteit. De beklaagde beweerde dat hij dat deed omdat zijn dochter in 2016 zelf slachtoffer werd van een dergelijke oplichting. Haar identiteit werd gebruikt om onder meer via kranten abonnementen af te sluiten waar een gratis GSM bij geleverd werd. Hij legde klacht neer bij de politie. ‘Bijna onmogelijk om dat via identiteitskaarten te doen’, klonk de boodschap.

“Ik wilde dus bewijzen dat het wel makkelijk was om aan identiteitskaarten te komen en ik heb zo ook gevonden,” gaf de man voor de strafrechter in Tongeren toe. “Ik verkocht die GSM’s op de tweedehandsmarkt en liet het geld op mijn rekening storten. Met dat geld betaalde ik de deurwaarder maar het is uit de hand gelopen. Ik wist eigenlijk ook wel dat het ging uitkomen.” De man kreeg en vroeg wel uitstel van straf. Daarvoor moet hij drie jaar voorwaarden opvolgen.