Tiende jaargang van het

stadsmuzikantenfestival LXB

19 juni 2019

12u00 0

Nu zondag is het Begijnhof in Tongeren, erkend door Unesco als werelderfgoed, het decor voor de tiende jaargang van het stadsmuzikantenfestival. Acht topbands en zangers-tekstschrijvers staan op de affiche. Ze brengen een mix van pop, hiphop en Nederlandstalige en Engelse nummers. Ze worden akoestisch of elektrisch begeleid. Het gratis festival kadert in MoMent, een cultuurfestival dat héél de zomer loopt in de oudste stad van het land. De bands en artiesten staan niet op een podium. Ze treden op vier verschillende locaties op en trekken rond in de straten van het Begijnhof. Voor meer info over het festival kan je bij mona.vanschoenwinkel@stadtongeren.be.