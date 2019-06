Testgroepen digitalisering van

technische dienst in Tongeren LXB

05 juni 2019

12u00 0

De technische dienst van de stad Tongeren start met een test waarbij papieren werkbonnen vervangen worden door digitale. “We starten hiermee met twee werkploegen”, stelt de schepen van openbare werken Guy Schiepers. “Zo kunnen we de werkzijze goed evalueren en verder op punt stellen.” Naar eigen zeggen van de schepen hebben tegen eind dit jaar alle werkploegen van de technische dienst een smartphone ter beschikking. Tot op vandaag werden de papieren bonnen en het aantal werkuren per opdracht met de hand ingegeven in de centrale beheersoftware van het Meldpunt op de technische dienst. Met de digitalisering hiervan valt de administratieve last weg. En daarbij, het vereenvoudigt de communicatie met de teams op het terrein.