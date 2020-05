Terug naar school, ook voor humaniora-studenten: “De glans is er vanaf” Dirk Selis

15 mei 2020

13u59 0 Tongeren Vanochtend was het zover: na twee maanden ging de schoolpoort van middelbare school viio Tongeren weer open. Veiligheidsregels moeten nieuwe besmettingen voorkomen. Ook voor de zeventienjarige Loena Nelissen was het een ‘tweede’ eerste schooljaar van haar laatste jaar. “Jammer dat de glans er van af is”, klinkt het bij Loena.

“Tja, nu moet je voor het minste jouw handen ontsmetten, pijlen volgen, afstand houden”, vertelt de Tongerse leerlinge Loena Nelissen (17) van middelbare school Vrij Innovatief Interactief Onderwijs (viio) te Tongeren. “Jammer dat we zo ons laatste jaar moeten eindigen. Zo’n laatste jaar is toch wel iets speciaals. Gelukkig hebben we onze Chrysostomos al achter de rug. Maar ja, de verdediging van mijn Geïntegreerde proef (GIP) is zonder jury, de proclamatie zal ook maar minnetjes gebeuren. Enfin, de glans is er wat vanaf. Maar goed, onze gezondheid is er en iedereen moet nu eenmaal deze crisis het hoofd bieden. Volgend jaar trek ik hoogstwaarschijnlijk naar de Erasmus Hogeschool in Brussel. Maar daartussen staan mijn eindexamens die hoe dan ook zullen doorgaan.”