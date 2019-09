Syrische vluchteling vernoemt winkel naar dochtertje: “Bij mij vind je het lekkerste eten uit Syrië, Libanon en Marokko” Dirk Selis

15u28 4 Tongeren Wie op zoek is naar Marokkaanse lekkernijen, Libanese specerijen, Syrische of zelfs Russische heerlijkheden moet voortaan bij Seba Market in Tongeren zijn. Abdullah Allawad (34) vult zijn rekken met dagverse specialiteiten. De perfecte manier om de wereld te ontdekken vanuit je eigen keuken.

Abdullah ontvluchtte het heetst van de Syrische strijd in 2016. Familieleden gingen hem voor, maar Abdullah en zijn gezin bleven volharden tot ook voor hen de situatie te benard werd. Hij volgde de voetsporen van zijn broer en belandde uiteindelijk in Limburg. In Tongeren begon Abdullah samen met zijn gezin zijn leven opnieuw op te bouwen, toch was het gereedschap waarmee Abdullah aan de slag moest in België zeer beperkt. In zijn thuisland studeerde hij farmaceutische wetenschappen en mocht Abdullah een jaar in Rusland gaan studeren. “Mijn diploma en studiejaren zijn hier in België niets meer waard. Het conflict haalde mijn toekomstplannen volledig door elkaar. Gelukkig heb ik vroeger ook nog gewerkt voor het export-importbedrijf van mijn vader. Die ervaring komt nu uitstekend te pas bij mijn eigen supermarkt.”

Geboorte van Seba

Eenmaal in België wist Abdullah meteen dat hij zijn eigen winkel wou opzetten. “In Tongeren zag ik meteen een gat in de markt. De specialiteiten die in mijn rekken liggen kan je hier nergens anders vinden. De Seba Market is een ontzettend grote stap vooruit, en voor de naam van de zaak moesten we niet ver zoeken, bij de opening van de winkel zaten we volop tussen de luiers van ons pasgeboren dochtertje Seba.”

Project AZO! to the rescue

Geen moment rust voor Abdullah, want de klanten lopen al vlot binnen. Dat stelt Abdullah gerust, toch wil hij het vel van de beer nog niet verkopen voor hij geschoten is. “Samen met Project AZO! hebben we een traject opgesteld waarbij we na één jaar alles eens zouden evalueren. Die evaluatie zal de toekomst van de zaak bepalen. Samen met Ben en Fatma van Project AZO! heb ik de zaak goed kunnen lanceren. Zij hebben me geholpen voor de aanvraag van een krediet bij Microstart, bij het papierwerk en de belastingen. Zonder hen zou de Seba Market niet bestaan, maar ook als individueel ondernemer kan ik met al mijn vragen bij hen terecht.”

In de voetsporen van zijn vader

Wie de Seba Market op het wereldwijde web opzoekt komt op een zeer mooi uitgewerkte website terecht. Voorlopig enkel nog maar in het Arabisch, maar in de Seba Market zelf helpt Abdullah je graag verder in het Nederlands of Engels. ‘De website heb ik samen op poten gezet met mijn broer die computerwetenschappen gestudeerd heeft en ook naar België is moeten vluchten. Zo kan iedereen ons volledig aanbod ook online terugvinden. En we willen samen nog verder groeien met de Seba Market en stilaan evolueren tot een groothandel van typische Arabische specialiteiten. Tot voor enkele jaren nooit gedacht, maar nu treden we toch in de voetstappen van onze vader, maar dan binnen de Belgische markt.”