Swastika’s bedekt onder een smileysticker: standhouder blijft nazisouvenirs verkopen op Tongerse antiekmarkt Dirk Selis

06 januari 2020

09u08 1 Tongeren Op de Tongerse antiekmarkt kon men afgelopen weekend opnieuw nazisouvenirs kopen, dat stelde deze krant vast. “Alle zichtbare nazisymbolen, zoals de hakenkruisen, zijn wel afgeplakt. Geen probleem dus”, argumenteerde de standhouder, die niet aan zijn proefstuk toe is. “We gaan de politie vaststellingen laten doen en het proces-verbaal overmaken aan het parket”, zegt schepen van Openbare Markten Marc Hoogmartens (CD&V). “Of de man in overtreding gaat? Dat zal een rechter moeten oordelen.”

De bewuste standhouder is niet aan zijn proefstuk toe. Hij verkocht drie jaar lang hakenkruisen en dolken van SS zonder ooit een opmerking of waarschuwing te krijgen. Toen onze krant dat in september 2018 vaststelde, liet de stad Tongeren haar marktreglement aanpassen om dergelijke standhouders te weren. Niet alleen deze standhouder, maar steeds meer standen etaleerden expliciete nazimemorabilia. “Geen nazisymbolen welkom op de Tongerse antiekmarkt”, stelde burgemeester Patrick Dewael toen kordaat.

Maar dat houdt de man dus niet tegen. Hij staat er terug, al heeft hij nu op alle nazisymbolen een smiley geplakt. “Het is nu helemaal in orde zo”, vertelt standhouder Eric. “Netjes in regel met het reglement. Compleet met een kaartje dat de historiek ervan duidt.”

Proces-verbaal

Burgemeester Dewael blijft bij zijn mening van toen. “Géén nazisymbolen op de markt”, reageert hij nu opnieuw. “Ik sta erop dat de politie zal verbaliseren en het dossier zal overmaken aan het parket. Maar hoe de zaken nu precies geregeld moeten worden op de antiekmarkt, dat behoort tot de verantwoordelijkheid van schepen Hoogmartens en zijn marktopzichter. Ik ga ervan uit dat zij het nodige doen.”

Schepen van Openbare Markten Marc Hoogmartens (CD&V) reageert ontwijkend op de hele kwestie. “Tja, zo’n reglement is nogal ruim interpreteerbaar en de wetgeving daarover is eerder vaag. Originele stukken die dateren uit de naziperiode zijn niet verboden want hebben een historische waarde, alle reproducties zijn evenwel verboden. We moeten nu dus nagaan of die afgeplakte spullen kunnen of niet. Een rechter zal daarin oordelen”, vertelt hij. “Waarom mijn marktopzichter dat niet eerder zag? Die man heeft het druk op zo'n dag, hé.”

Hoge prijs

De man verkoopt, naast nazispullen, ook Britse en Amerikaanse memorabilia uit WO II. “Maar daar is niemand in geïnteresseerd”, vertelt hij. “Het zijn de spullen van de nazi’s die mijn klanten moeten hebben. Dat donkere kantje en het feit dat ze zo schaars zijn, doet verkopen. Hier staan wel vaker neonazi’s voor mijn kraam, maar die druipen af zodra ze de prijs horen. Te duur. Een SS-zakmes kost hier al snel zo’n 700 euro. Mijn goede klanten komen vanuit de hele wereld om mij hier te vinden. Voornamelijk Amerikanen dan, want in de VS zijn nazisouvenirs peperduur.”