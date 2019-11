Strijd tegen eenzaamheid in Tongeren en Bilzen: 65-plusser voortaan naar psycholoog voor een prikje Dirk Selis

13 november 2019

10u07 0 Tongeren 65-plussers die kampen met eenzaamheid, verlies of depressieve symptomen, kunnen voortaan terecht bij twee eerstelijnspsychologen voor een prikje. In Bilzen en in Tongeren staan Ann-Sophie Depoortere en Ginie Vandebosch klaar om hen te begeleiden.

Eerstelijns psychologische hulp wordt momenteel enkel gedeeltelijk terugbetaald voor volwassenen tussen 18 en 65 jaar. 65-plussers en jongeren vallen uit de boot. Daar willen ze in Limburg iets aan veranderen, want het zijn net deze groepen die vaak met psychische problemen kampen. “65-plussers zijn vaak kwetsbaar voor het ontwikkelen van psychologische problemen als gevolg van vereenzaming, verlies, depressie, relationele- en familiale problemen”, zegt Luc Hendrix, voorzitter van de Zorgraad. “Tot nu toe was er in onze regio onvoldoende laagdrempelige hulp voor ouderen die met deze problemen te maken krijgen.”

Om chronische en ernstige problemen te voorkomen, kunnen de senioren voortaan terecht bij psychologen Ann-Sophie Depoortere en Ginie Vandebosch. Zij zitten respectievelijk in Tongeren en Bilzen, op gemakkelijk bereikbare plaatsen zoals het OCMW en de dienstencentra. “Maar ze gaan ook op huisbezoek als de patiënt zich niet kan verplaatsen”, aldus nog Hendrix.

Financiële drempel

“De psychologische hulp is specifiek gericht op 65-plussers met milde tot matige psychologische klachten, die op korte termijn hulp nodig hebben en in slechts enkele sessies geholpen kunnen worden”, vertellen psychologen Ann-Sophie Depoortere en Ginie Vandebosch. “Indien verdergaande psychologische begeleiding nodig blijkt, zal er binnen de regio doorverwezen worden naar bestaande initiatieven in de geestelijke gezondheidszorg. De lage kostprijs voor een consultatie (11 euro, of 4 euro voor personen met een verhoogde tegemoetkoming) moet de financiële drempel verlagen om psychologische hulp te zoeken.”

Het volledige project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij middelen van de Vlaamse Overheid. Of er ook voor Limburgse jongeren een laagdrempelige oplossing wordt gezocht, is niet bekend.