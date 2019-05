Straks 600, en nu al 100 extra jobs bij

de logistieke speler: “Groep Weerts” “We staan aan de kop van het peloton in Limburgse economie”

LXB

21 mei 2019

12u00 0 Tongeren Groep Weerts, een grote speler in de logistieke sector, komt over enkele weken met een groot(s) project op een industrieterrein in Limburg. “We zorgen voor 600 nieuwe banen”, liet Pascal Weerts, de CEO van Weerts Supply Shane, weten tijdens de aankondiging van een investering voor extra magazijnen op het industrieterrein van Tongeren-Oost. Alleen, hij kon nog niet zeggen waar het warehouse ergens in Limburg gebouwd zal worden. “We hebben de grond al aangekocht”, vult Pascal Weerts aan. “En we kunnen ook nog niet laten weten welke goederen er opgeslagen en verhandeld zullen worden.”

De extra logistische bedrijvigheid op een nog onbekende plaats en de concrete uitbreiding op Tongeren-Oost komen er als gevolg van de aangroei van het cliënteel van de Groep Weerts. “We kennen een zodanig gestage groei dat we een tekort aan opslagruimte hebben”, bekent Pascal Weerts. “We hebben drie grote klanten binnengehaald, en hiervoor kochten we een leegstaand magazijn (van het vroegere Teleflex, actief in de farmasector) met een capaciteit van 14.000 vierkante meter.”

100 extra jobs

Het volstaat niet om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar magazijnen. “Naast de al bestaande hal zetten we een nieuw magazijn neer, goed voor een oppervlakte van 7.000 vierkante meter. Voor de realisatie van onze logistische activiteiten in Tongeren trekken we elf en een half miljoen euro uit, inbegrepen de aankoopprijs van de hal en de bouw van een nieuw magazijn. Bij de start kunnen hier 40 mensen aan de slag, maar op termijn stellen we 100 mensen te werk”, bevestigt Pascal Weerts. De komst van Groep Weerts naar Tongeren-Oost is mede mogelijk gemaakt dor Locate in Limburg, de organisatie die sinds de sluiting van de Fordfabriek op zoek gaat naar investeerders om zo bijkomende jobs te creëren in Limburg.

Aan de kop van het peloton

“Vorig jaar kon Locate in Limburg 21 dossiers met investeringen in Limburg afhandelen”, vertelt Tom Vandeput, de gedeputeerde voor economie in Limburg. “Bij een van de vier dossiers ging het om logistiek. En logistiek is een van de acht speerpunten waar we in Limburg sterk op inzetten.” Burgemeester Patrick Dewael en de Tongerse schepen van economie Guy Schiepers verwelkomden niet enkel de investering en extra jobs van de Groep Weersts. “Tongeren-Oost is een succesverhaal”, stelt Dewael. “In héél Tongeren tellen we 2.260 ondernemingen, goed voor 14.000 jobs. Hiermee staan we aan de kop van het peloton in de Limburgse economie. En nu we Tongeren-Oost nog met 50 hectare gaan uitbreiden, komen er op termijn meer dan 700 nieuwe jobs bij”, besluit hij.