Strafrechter Pieter Jan Steverlinck (39) : “Mensen van elke rang en stand kunnen in de misdaad verzeilen” “In mijn rock n’ rollband kan ik mij helemaal ontspannen” Dirk Selis

06 september 2019

15u59 0 Tongeren Onze rechtbankjournalisten zien hem bijna dagelijks en hij komt wekelijks in onze kolommen voor. ‘Voor de strafrechter van Tongeren verscheen vandaag…’, in die stijl. Maar nooit konden we hem interviewen. Gelukkig was daar het negende seizoen van het Vier-programma ‘De rechtbank’ waardoor wij hem eens uitgebreid aan de tand konden voelen. Wij hadden een gesprek met de 39-jarige Pieter Jan Steverlinck over misdaad, rechtspraak en rock n’ roll.

Wie is Pieter Jan Steverlinck?

Wel, ik studeerde rechten in Leuven tussen 1997 en 2002 en volgde er in 2003 ook de aanvullende opleiding fiscaliteit. Daarna ging ik als advocaat aan de slag, eerst aan de balie van Hasselt van 2003 tot 2006 en daarna aan die te Leuven tot 2010. In 2009 slaagde ik voor de toegangsexamens tot de gerechtelijke stage die ik in 2010 aanving. In september 2014 werd ik benoemd als rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg. Ondertussen ben ik gehuwd en heb kinderen. Ik hou van muziek en speel al jaren gitaar in een rock n’ roll-coverbandje.

Jasper en ik nemen natuurlijk al eens samen een gitaar vast. Vorig jaar nog, op de Gentse Feesten, gewoon omdat het in onze agenda’s paste en omdat niet alleen wij maar ook hij dat leuk vond om samen eens een nummer te doen.

Toch geen familie van die andere Steverlinck?

“Euh ja, Jasper is mijn neef. We zijn met de Steverlincks een hele kleine familie. Daarin is iedereen wel op de één of andere manier met muziek of een ander “kunstje” bezig. Mijn oma kon in mijn herinnering goed schilderen. Mijn vader speelde gitaar en bluesharp, kon zingen, tekenen en schilderen. Hij speelde en regisseerde toneelstukken en kon zeer goed schrijven. Hetzelfde geldt voor zijn zus en zijn broers: tante’s hart lag bij toneel spelen, en mijn ooms konden allebei wel wat schilderen. In mijn generatie is het talent niet zo eerlijk verdeeld. Als men er mij naar vraagt zeg ik vaak dat Jasper bijna alles kreeg, en de rest bijna niets (lacht). Rond mijn 13 of 14 zag ik thuis op de kast een gitaar liggen. Die gitaar was van mijn vader en ik wist toen niet eens dat hij kon spelen. In die periode zag ik Jasper ook voor het eerst een gitaar meenemen op onze jaarlijkse vakantie. Ik heb mezelf dan met vallen en opstaan gitaar leren spelen. Ik speelde sedertdien altijd wel in een bandje, zelfs jarenlang met mijn broer, die zong, en mijn vader, die bluesharp speelde en zong. Papa is veel te vroeg gestorven, maar onze tijd samen in de band heeft ons allemaal fantastische herinneringen opgeleverd. Ook nu speel ik nog in een bandje dat echte rock-n’-roll-klassiekers brengt. Als we met de familie samen zijn, gaat het vaak over muziek, instrumenten en dat soort dingen meer, maar even vaak over alle andere dingen van ‘t leven. Jasper en ik nemen natuurlijk al eens samen een gitaar vast. Het inderdaad ook al gebeurd dat hij met onze band eens een nummer meezingt. Vorig jaar nog, op de Gentse Feesten, gewoon omdat het in onze agenda’s paste en omdat niet alleen wij maar ook hij dat leuk vond om samen eens een nummer te doen. “

“Waarom ik meedoe aan het programma? Het team van Woestijnvis had zonder dat ik het wist een aantal van mijn zittingen bijgewoond en vroeg of ik een deelname zag zitten. Ze hebben me thuis bij een kop koffie en een stuk taart uitgelegd hoe zij bij het maken van hun programma te werk gaan. Ze garandeerden me dat hun werk het mijne niet zou hinderen en dat de vrije keuze van personen zich al dan niet te laten filmen gerespecteerd altijd gerespecteerd zou worden. Dat vond ik erg belangrijk. Ik heb toegezegd omdat ik het programma wel een warm hart toedraag. Het gaf de kijker voor het eerst de kans om te zien hoe het er in een rechtbank écht aan toegaat. Recht is mensenwerk en dat zie je goed in de Rechtbank. U interviewt nu mij, maar een rechtbank is veel meer dan de rechter alleen. De rechtbank toont ook alle andere mensen die op een strafzitting een rol spelen: de parketmagistraten, de griffiers, de zittingsdeurwaarders, de partijen zelf en hun advocaten. Ik heb ook toegezegd omdat ik het als een kans zag om ook zelf een ervaring rijker te zijn. Ik heb er geen tijd mee verloren. Ik heb gewoon mijn werk gedaan, op dezelfde wijze als elke andere keer, met het enige verschil dat het deze keer gefilmd werd, waarbij niets opnieuw gedaan wordt. In de beginjaren van het programma was ik zelf een erg trouwe kijker. Dat is de laatste jaren een beetje geminderd nu ik doorheen de dag meer dan genoeg van de rechtbank zie.”

Hoe bekijkt u als mens een beschuldigde?

“Als een mens die het vermoeden van onschuld geniet, waarnaar even goed moet worden geluisterd als naar alle andere partijen en die met hetzelfde respect als alle andere partijen moet worden behandeld.”

Wat maakt u kwaad als rechter?

“Kwaad worden helpt een rechter zelden voort denk ik. In het spanningsveld tussen de vervolgende partij – die de bestraffing van een beklaagde nastreeft – en de beklaagde – die voor een vrijspraak of een gunstigere dan de gevorderde bestraffing gaat – is de rechter ook best de factor die te allen tijde de kalmte bewaart.”

Werken de donkere krachten niet te zeer op u in? Slaapt u ’s nachts nog goed?

“Het klopt dat strafrechters door de aard van hun beroep bovenmatig vaak met onfraaie en soms ook erg gruwelijke zaken geconfronteerd worden. Zonder daardoor gevoelloos te mogen worden, moet je daar als strafrechter mee om kunnen gaan. Dat zal in andere beroepen ook wel een beetje zo zijn: wie chirurg wil zijn mag denk ik ook niet bang zijn van snijden en bloed.”

Bestaat de geboren crimineel, of zijn het de omstandigheden die de mens nopen om de wet te overtreden?

“De theorie van de geboren crimineel is afkomstig van de Italiaan Cesare Lombroso. Hij geloofde zelfs dat lichaamskenmerken konden verraden of iemand al dan niet misdadig was. Ik ben geen criminoloog, maar zijn theorieën lijken me toch wat negentiende eeuwse pseudowetenschap te zijn. Hij zette zich af tegen de klassieke school die van mening was dat criminaliteit een onlosmakelijk onderdeel van de menselijke natuur was. Strafrechters zullen u volgens mij allemaal bevestigen dat mensen van elke rang en stand een misdrijf kunnen begaan of in de misdaad kunnen verzeilen en dat het vooral de omstandigheden waarin een mens kan terechtkomen zijn die daarin en in de aard van het misdrijf een rol spelen.”

Is een Belgische gevangenis nog van deze tijd? Iemand in voorarrest zit er naast iemand die veroordeeld is? Lantin is mensonwaardig. Schrikt dat niet af om iemand naar de gevangenis te sturen, wetende dat die er naar alle waarschijnlijkheid eerder meer gehavend eruit zal komen dan erin?

“Ik wil benadrukken dat strafrechters wel bepalen of iemand een gevangenisstraf dan wel een andere straf wordt opgelegd, maar dat het niet wij zijn die bepalen in welke gevangenis een gevangenisstraf moet worden uitgezeten. De gevangenisstraf is bovendien ook de ultieme straf omdat de impact ervan het grootst is: mensen worden weggetrokken uit hun gezin en verliezen quasi steeds hun werk, terwijl werk en gezin voor vele mensen hun houvast en hun positie in de maatschappij bepalen. Zelf geloof ik bijvoorbeeld erg in de werkstraf, waarbij mensen als bestraffing kosteloos een aantal uren presteren ten dienste van de maatschappij. Desalniettemin is het algemeen geweten dat Lantin een oude gevangenis waar de leefomstandigheden minder goed zijn dan in de nieuwere penitentiaire inrichtingen.”

Uit ervaring weet ik dat er ook al eens gelachen wordt in de rechtszaal.

“Uiteraard doen er zich in een rechtbank al eens wat grappige situaties voor. Dat kan je in het programma “De rechtbank” ook goed zien. Humor is – op het juiste moment en correct gedoseerd – ook in een rechtbank een prima middel om een gespannen situatie te ontladen of om mensen op hun gemak te stellen.” Met deze woorden achten wij de zitting geheven.