Stijn Meuris in het hoofd van

wetenschapper Hawking

LXB

16 juli 2019

12u00 0

Op zaterdag 27 juli kan je in cultuurcentrum De Velinx in Tongeren in het briljante brein van Stephen Hawking kijken. Dan vindt de muziektheatervoorstelling “Stijn kijkt in het hoofd van Hawking” plaats. Het is een verhaal van muziek, animatie, wetenschap en magie. Stijn Meuris, die in het hoofd van Hawking kruipt, wordt muzikaal ondersteund door 20 muzikanten van Room 13 Orchestra. Hij laat je de wereld van wat zich boven ons hoofd bevindt ontdekken. En achter ons, en voor ons. Waar begon de ruimte? De tijd en het licht? Waar komt alles vandaan? Mensen kijken al eeuwenlang naar het heelal, maar op sommige vragen, te complex voor woorden soms, bleef het antwoord zoek. Tot Stephen Hawking, briljant wetenschapper met een passie voor zwarte gaten, andere universums en het wonder van de tijd ontdekte. Toen hij vorig jaar stierf, liet hij ons achter met verwondering - en misschien met nog méér vragen. Onlangs, op 10 april, werd de allereerste foto van een zwart gat genomen, jammer dat hij dat niet meer meemaken kon. De voorstelling in De Velinx werd gemaakt vertrekkend vanuit de theorieën van Stephen Hawking, Britse natuurkundige die wereldfaam verwierf met zijn stellingen over zwarte gaten en andere fenomenen in het heelal. De voorstelling kadert in MoMent, een cultuurfestival dat in het teken staat van Tijd en nog héél de zomer loopt in Tongeren.