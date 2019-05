Start waterdicht maken van Begijnhofkerk,

daarna volgt een volledige restauratie LXB

21 mei 2019

12u00 0 Tongeren De herstellingswerken aan de Begijnhofkerk, een geklasseerd gebouwd dat deel uitmaakt van het Tongers Begijnhof dat door Unesco werd erkend als werelderfgoed, zijn gestart. “Het gaat om werken die dringend uitgevoerd dienen te worden om de kerk in stand te houden”, vertellen Guy Schiepers en Gerard Stassen, respectievelijk de schepenen van Openbare werken, Monumenten en Landschappen.

Herstelwerken

De werken houden in dat het dak van de kerk hersteld wordt zodat geen water meer kan insijpelen en geen vocht in de muren zit en opstijgt. “Het is nodig om mogelijke schade aan het gebouw tegen te gaan”, laten ze weten. Het ontwerp voor de instandhoudingswerken is van Michel Janssen, een bekend architectenbureau dat heel wat adelbrieven kan voorleggen in verband met herstel van geklasseerde en andere historische monumenten in en buiten Tongeren. Voor de herstellingswerken trekt de stad een bedrag van 80.000 euro uit.

Restauratie

Maar daarmee is de kous niet af. Als de Begijnhofkerk waarvan het oudste gedeelte uit de middeleeuwen (1294) dateert waterdicht is gemaakt, wordt de architecturale parel in het Begijnhof zowel aan de buitenkant als binnen in de kerk volledig gerestaureerd. “Hiervoor zal een dossier opgemaakt moeten worden om van de Vlaamse overheid de nodige subsidies te bekomen voor de restauratie”, aldus nog schepen Schiepers. “Vermoedelijk zal de restauratie nog jaren op zich laten wachten. Daarna moeten we een nieuwe bestemming voor de Begijnhofkerk zien te vinden.” De Begijnhofkerk werd enkele jaren terug verkocht aan Poverello, een organisatie die zich inzet voor de (kans)armen. Maar de deal ging uiteindelijk niet door omdat Poverello door een wijziging in de subsidieregeling veel minder geld zou ontvangen van de overheid dan eerst voorzien was. Hierdoor kwam de kerk terug in handen van de stad.