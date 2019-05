Staking van chauffeurs uit stelplaats

De Lijn in Tongeren na zes uur voorbij LXB

27 mei 2019

12u00 0 Tongeren Vanmorgen brak in de stelplaats van De Lijn in Tongeren een spontane staking uit. De 40 chauffeurs die aan de slag zijn in de stelplaats bleven binnen. Geen enkele bus reed uit. Hierdoor konden leerlingen niet met de bus naar school en geraakten mensen niet op hun werk. De aanleiding voor het neerleggen van het werk is het nijpend tekort aan personeel in de stelplaats. Ook de regeling van de verlofdagen is voor de chauffeurs en het ondersteunend personeel een bron van ergernis.

Oplossing

Er volgde op de stelplaats overleg tussen de verantwoordelijke van De Lijn in Tongeren en de vakbonden. Hetgeen resulteerde in een akkoord, en na een werkonderbreking van goed zes uur reden opnieuw stads- en regiobussen uit. “Op korte termijn wordt de ploeg hier versterkt met twee chauffeurs”, legden Stan Reusen en Ronny Geris, respectievelijk van de socialistische en christelijke vakbond van het openbaar vervoer, uit.

Communicatie

De chauffeurs waren niet te spreken over het feit dat ze hun verlofdagen niet zelf kunnen bepalen. Aan de basis hiervan ligt in een verkeerd communicatie met de dagplanner bij De Lijn”, lieten de vakbondsmensen verder verstaan. “Er is een betere communicatie beloofd. Ook de stijl van communiceren gaat veranderen. Vroeger was het veeleer dwingend, nu zal meer naar de chauffeurs geluisterd worden. Als de dagplanner een bepaald probleem niet opgelost krijgt, wordt de teamcoach van de stelplaats ingeschakeld.” De voorbije dagen deden zich enkele akkefietjes voor die de emmer bij de chauffeurs als het ware deed overlopen, en ze gingen over tot een staking. “Het verlof dat een chauffeur had aangevraagd, werd geweigerd maar tegelijkertijd moest wel een chauffeur van de stelplaats van Tongeren naar Hasselt om daar een collega te vervangen. Dat viel in slechte aarde bij de chauffeur in Tongeren, maar alles is uitgepraat en de bussen rijden opnieuw”, belsoten Stan Reusen en Ronny Geris.