Stadsmuzikantenfestival gaat door in september, slechts 360 bezoekers toegelaten Emily Nees

06 juli 2020

17u21 0 Tongeren De elfde editie van het Stadsmuzikantenfestival in het hartje van Tongeren is verplaats van juni naar september omwille van de coronacrisis. De toegang is zoals elk jaar gratis, maar er zijn slechts 360 mensen welkom. Reserveren is verplicht en kan vanaf 13 juli.

De bedoeling is om de grote groep te verdelen in bubbels van telkens 60 personen. Zij volgen dan al zittend een concert van 15 minuten in het Begijnhof. Daarna wandelt de groep onder begeleiding naar de volgende locatie op de site.

In tegenstelling tot de vorige edities is het dus niet de bedoeling om vrij rond te lopen in de stad en zelf te kiezen wanneer je een bepaald optreden bijwoont. Op die manier wil de organisatie 1,5 meter veilige afstand tussen de mensen waarborgen.

Zes optredens

In totaal treden er zes diverse bands en singer-songwriters op. Van elektro tot rock, jazz en soul. Op het programma staat schrijver en journalist Aafke Romeijn. De Nederlandse scoorde in 2016 een hit met het nummer ‘Alles Went’, een duet met rapper stef. Ook Hasseltse singer-songwriter Aster, semi-finalist van The Voice van Vlaanderen Jaouad Alloul, Noémie Wolfs, The Radar Station en Compro Oro zijn van de partij op zondag 6 september.

Kijk voor meer informatie op moment.tongeren.be/stadsmuzikantenfestival.