Stad voorziet bufferzones tegen modder

en wateroverlast in Berg en Diets-Heur LXB

12 juli 2019

08u20 0 Tongeren De stad Tongeren legt een water- en modderbuffer aan in de Molenweg (Berg) en de Kuilenstraat (Diets-Heur). De buffer moet de overlast van water en modder uit hoger gelegen velden bij hevige regenbuien verhinderen. “Beide dorpen zijn opgenomen in het erosiebestrijdingsplan van de stad. Dit plan beschrijft de knelpunten en bepaalt maatregelen om erosieproblemen in deze zones op te lossen”, zegt An Christiaens, waarnemend-burgemeester van Tongeren. De stad doet beroep op erosiecoördinatoren van het Provinciaal Steunpunt Land & Water om het plan uit te voeren.

Bufferzones

“ We sloten overeenkomsten af met lokale landbouwers. De samenwerking met hen is belangrijk omdat alle maatregelen vrijwillig zijn,” aldus Johnny Vrancken, schepen van ruimtelijke ordening. Op het terrein in Berg en Diets-Heur worden ingrepen gedaan. “In de Molenweg in Berg voorzien we een bufferzone en een gracht”, licht de schepen van openbare werken Guy Schiepes toe. “Zo vangen we bij hevige regenval het afstromend water en de modder op. Het water van de veldweg wordt via een greppel onderaan de Molenweg naar de bufferzone geleid. Ook in de Kuilenstraat in Diets-Heur komt een bufferzone. Het afstromend water in de Kuilenstraat wordt via een greppel naar de bufferzone geleid. Het water wordt opgeslagen in deze zone en vertraagd afgevoerd richting de beek. Het achtergebleven slib wordt achteraf machinaal opgeruimd en afgevoerd.” Aan de realisatie van de werken in Berg hangt een kostenplaatje van 47.500 euro vast. Voor de ingrepen in Diets-Heur ligt de prijs nog niet vast. De stad bekomt voor de werken een toelage van het Vlaams Gewest.