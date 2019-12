Stad trakteert op kerstontbijt voor standhouders van Tongerse antiekmarkt Dirk Selis

22 december 2019

13u19 0 Tongeren Alle standhouders van de wekelijkse antiek- en brocantemarkt kregen zondagochtend een lekker ontbijtpakket van een Tongerse bakker aangeboden door de stad Tongeren.

“We willen de standhouders van onze wekelijkse antiek- en brocantemarkt graag bedanken voor hun wekelijkse inzet. Elke week opnieuw staan zij paraat, in weer en wind”, vertelt schepen van Economie Marc Hoogmartens (CD&V). “Al meer dan 40 jaar is Tongeren op zondagmorgen een levendige en bruisende stad. Met meer dan 350 standhouders en veel deelnemende antiekzaken trekken we wekelijks vele bezoekers zowel uit binnen- als buitenland aan. De antiekmarkt heeft dan ook een grote economische impact, bezoekers pikken immers vaak ook een restaurant mee of brengen een bezoek aan het Gallo-Romeins Museum of het Teseum. Een bedankje op het einde van het jaar is dan zeker op zijn plaats”, zegt waarnemend burgemeester An Christiaens (CD&V).