Stad Tongeren verkoopt haar tweedehandsmaterialen DSS

09 september 2019

12u20 2 Tongeren De stad Tongeren verkoopt tweedehandsmaterialen: kasseien, sproeimachines, elektrische fiets, fietsen, scooters, klimrek met glijbaan en klimtoestel.

Een bod uitbrengen op één of meerdere materialen kan tot uiterlijk vrijdag 27 september om 12 uur. De hoogste bieder krijgt het materiaal toegewezen. Wie interesse heeft, richt best een brief aan de stad Tongeren ter attentie van de financiële dienst, t.a.v. mevrouw Inge Neiss, Maastrichterstraat 10 te 3700 Tongeren, onder gesloten omslag met vermelding BOD. De materialen zijn te bezichtigen op afspraak bij de technische dienst (Industrieweg 4) van maandag tot vrijdag, telkens van 8 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 15 uur.