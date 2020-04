Stad Tongeren start maandag met graaf- en nutswerken in binnenstad tenzij veiligheidsraad beslist om winkels te heropenen Dirk Selis

24 april 2020

12u27 2 Tongeren Maandag start Fluvius met graaf- en nutswerken verspreid over drie fases: de Vermeulenstraat, een gedeelte Maastrichterstraat tussen Vermeulenstraat en Kielenstraat en de Kielenstraat tot aan het Gallo-Romeins Museum. Elke fase neemt maximaal een tweetal weken in beslag. Tijdens de weekends wordt er niet gewerkt.

De eerste fase die wordt uitgevoerd is de Maastrichterstraat, inclusief het kruispunt met de Kloosterstraat tot aan de Kielenstraat aan de zijde van de onpare huisnummers (19 tot en met 35). Hier zal er tijdelijk hinder zijn, dit wordt wel ten zeerste vermeden door het plaatsen van loopbrugjes met twee leuningen zodat iedere toegang naar een gebouw of handelszaak gewaarborgd blijft. Ook het doorgaand verkeer op de Maastrichterstraat zal beperkte hinder ondervinden. De OLV-straat wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer zodat de parkeerplaatsen langs de basiliek bereikbaar blijven. Aan de handelaars binnen deze werkzone wordt gevraagd de zonneweringen niet uit te stallen om passerend verkeer mogelijk te maken en schade te vermijden.

Loopbrugjes

De tweede fase is de Kielenstraat, deze zal volledig afgesloten worden voor alle verkeer. De werken gaan van de Maastrichterstraat tot aan het Gallo-Romeins Museum. Ook hier worden de nodige loopbrugjes voorzien. De Maastrichterstraat blijft ook in deze fase open. De derde en laatste fase is de Vermeulenstraat vanaf het AC Praetorium tot de Maastrichterstraat. De Vermeulenstraat zal afgesloten worden voor voetgangers en fietsers. Hiervoor is er een omleiding voorzien langs het AC Praetorium. Als laatste in deze fase wordt ook de Maastrichterstraat t.h.v. de Vermeulenstraat afgesloten, tijdens deze werken wordt er dan een omleiding voorzien via de OLV-straat en Kloosterstraat (de huidige rijrichting wordt omgedraaid).

Veiligheidsraad

Er wordt het maximale ingezet om de hinder zo beperkt mogelijk te houden, ook hiervoor wordt er op de steun en het begrip van omwonenden, handelaars en betrokkenen gerekend. Gezien de huidige situatie wat betreft de coronamaatregelen genomen door de regering wordt er gewacht op de beslissing van de veiligheidsraad betreffende de sluiting van handelszaken. Indien er vrijdagavond wordt besloten door de regering dat handelspanden terug mogen openen op maandag 27 april worden de werken uitgesteld naar een latere periode.