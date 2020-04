Stad Tongeren roept haar bevolking op: “Doneer je laptop en voorkom leerachterstand bij kwetsbare kinderen” Dirk Selis

17 april 2020

17u07 0 Tongeren De stad Tongeren, het sociaal Huis De Semper en het Huis van het Kind Tongeren bundelen hun krachten en lanceren de actie ‘Doneer je laptop’ zodat ook de meest kwetsbare kinderen thuis les kunnen volgen in deze toch wel bizarre tijden.

“Heb je een laptop die nog in goede staat is en die je niet meer gebruikt?”, stelt waarnemend burgemeester An Christiaens (CD&V). “Doneer hem dan aan kwetsbare kinderen. Door de coronacrisis zijn de scholen gesloten en worden leerlingen verwacht thuis te oefenen op Bingel en Smartschool. Maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Leerlingen uit kwetsbare gezinnen hebben thuis vaak geen laptop en/of toegang tot internet. Daarom roepen we onze inwoners en bedrijven op om laptops te doneren en/of een financiële gift te doen.”

Recht op onderwijs

“Elk kind heeft recht op onderwijs”, zegt schepen van Onderwijs, Guy Schiepers. “Daarom is deze actie belangrijk. Na rondvraag bij de Tongerse scholen blijkt dat we voor het basisonderwijs minstens 83 laptops nodig hebben. Een laptop gebruiksklaar maken met de juiste programma’s kost ongeveer 100 euro.”

“Hoe doneer je een laptop?”, gaat Schiepers verder. “Controleer of het toestel aan de minimale vereisten voor de hardware voldoet (Core i3, i5 of i7 met lader). Breng de laptop naar het Huis van het Kind Tongeren, Dijk 122, op maandag, dinsdag of vrijdag tussen 9u en 12u. Of doe een gift op: sociaal huis De Semper: BE50 0910 0099 8018 met als mededeling LAPTOP. Wij zorgen dat de laptops in orde gemaakt worden en bij de juiste gezinnen terechtkomen.”

Geen leerachterstand

“We vinden het uiterst belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om onderwijs op afstand te volgen zodat ze geen leerachterstand oplopen, zeker ook de meest kwetsbare kinderen. Helaas stellen we vast dat dit niet altijd evident is. Vaak hebben deze families geen laptop en/of toegang tot het internet. Daarom hopen we op hulp en steun van Tongenaren en/of bedrijven om van dit initiatief een succes te maken zodat alle kinderen van thuis uit les kunnen volgen,” besluit schepen van Sociale Zaken Jos Schouterden.