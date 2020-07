Stad Tongeren neemt bijkomende Corona-maatregelen: “Antiekmarkt, kermis en alle evenementen worden afgelast” Dirk Selis

28 juli 2020

13u51 0 Tongeren Dinsdagmorgen vergaderde de gemeentelijke veiligheidscel van de stad Tongeren om bijkomende maatregelen vast te leggen die ingaan vanaf woensdag 29 juli. Die veiligheidscel besliste om de Antiekmarkt, kermis en alle evenementen af te gelasten.

“De plaatsen waar het dragen van mondmaskers al verplicht was blijven gelden”, legt burgmeester An Christiaens (CD&V) uit. “Daarnaast komt er een verplichting op het dragen van een mondmasker voor de volledige binnenstad binnen de wallen. Je draagt het mondmasker als voetganger. Dus ook als je afstapt van de fiets. Je hebt het masker steeds op zak als je naar de binnenstad afzakt. We raden iedereen sterk aan om te sporten buiten de binnenstad op de voorziene sportlocaties. In stadspark De Motten is het mondmasker als voetganger verplicht. Je mag het mondmasker afzetten als je een drankje nuttigt (al zittend) op het terras, als je aan het sporten bent of als je aan het vissen bent. Ook aan alle publiek toegankelijke parkings. Zoals de parkings aan warenhuizen, ondergrondse parkings, parking op T-Forum. Zet hier uw mondmasker op vooraleer je uit de wagen stapt.”

Evenementen

“Alle publiek toegankelijke evenementen zowel privé als georganiseerd door de stad Tongeren worden afgelast tot en met 31 augustus”, gaat Christiaens verder. “Ook bbq’s, bijeenkomsten, boekenmarkt,… worden afgelast. De kermissen worden afgelast tot en met 31 augustus. Evenals de antiekmarkt. De donderdagmarkt gaat wel nog door. Enkel als je alleen naar de donderdagmarkt komt en een mondmasker draagt. Enkel als je hulpbehoevend of minderjarig bent mag u met twee of meer zijn.”

Streng

De maatregelen gaan in vanaf woensdag 29 juli. “De politie zal streng controleren op het naleven van de regels. Ook samenscholingen tot 10 personen worden intensief gecontroleerd door de politie! Als blijkt dat de cijfers verslechteren of het samenscholingsverbod niet nageleefd wordt, zullen de maatregelen nog verstrengd worden”, besluit Christiaens.