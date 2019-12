Stad Tongeren gaat verkeer uit centrum weren Dirk Selis

04 december 2019

17u19 0 Tongeren De omleidingswegen rond Tongeren moeten het doorgaand verkeer en vrachtverkeer rond de stad leiden, in plaats van erdoor. Op termijn wordt zo ook een herinrichting van de wallen rond het stadscentrum mogelijk. Om de Tongenaren te informeren over de stand van zaken van deze projecten, organiseert de stad Tongeren op 5 december een doorlopend infomoment in AC Praetorium. Experts van het Agentschap Wegen en Verkeer, opdrachtgever van de projecten, zijn aanwezig om toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Om het verkeer weg te houden uit het centrum, komt er een omleidingsweg die het verkeer rond de stad moet leiden. Het eerste deel van de omleidingsweg, de noordoostelijke, loopt van de Bilzersteenweg naar de Maastrichtersteenweg. Het tweede deel, de zuidoostelijke omleidingsweg, vormt de verbinding tussen de Maastrichtersteenweg en de Luikersteenweg via industriezone Overhaem. “De omleidingswegen zijn enorm belangrijk voor onze stad”, vertelt An Christiaens, waarnemend burgemeester van Tongeren. “Nu rijdt al het zwaar vrachtverkeer dat naar Overhaem moet, over de wallen en langs het station. Met alle negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid van dien. Eens de omleidingswegen er liggen, kunnen we ook werk maken van een grondige herinrichting van de wallen, met meer groen en meer ruimte voor fietsers. Zo maken we onze stad mooier, leefbaarder en veiliger.”

Zuidoostelijke omleidingsweg

Aan de dossiers van de omleidingswegen wordt al jaren gewerkt, in het bijzonder aan dat van de zuidoostelijke omleidingsweg. Volgens Sep Van Dijck, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer, komt er nu echt schot in dit dossier. “Voor het traject van de zuidoostelijke omleidingsweg lagen twee scenario’s op tafel. Het eerste traject liep langs natuurgebied de Kevie. Dat natuurgebied bleek echter te waardevol. Daarom is nu voor de tweede optie langs de spoorweg gekozen. Uiteraard gaan we ook voor dit traject de effecten op het milieu bestuderen. Die studie is al opgestart intussen.” De nieuwe weg loopt van de Jaminéstraat langs het spoor en via een nieuwe spoorwegonderdoorgang naar industriezone Overhaem. De huidige tunnel onder het spoor, waar nu het verkeer het centrum binnenrijdt, wordt volgens de plannen enkel nog toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

Het eerste deel van de noordoostelijke omleidingsweg tussen de Bilzersteenweg en de Baversstraat werd in april geopend. Aan de voorbereidingen van het tweede deel, tussen de Baversstraat en de Maastrichtersteenweg, wordt bij Wegen en Verkeer momenteel hard gewerkt. Een concrete uitvoeringsdatum is op dit moment nog niet bekend.

Infomoment

Op donderdagavond 5 december nodigt de stad alle Tongenaren uit voor een infomoment tussen 17 en 20 uur. “De Tongenaren hebben nu vooral nood aan een grondige stand van zaken over al deze projecten. Hoewel het nog niet mogelijk is om op alle projecten een datum te plakken, willen we toch iedereen al een goed beeld geven van wat er te gebeuren staat”, besluit schepen van Mobiliteit Patrick Jans.