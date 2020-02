Stad Tongeren gaat kwetsbare wijken versterken Dirk Selis

19 februari 2020

09u46 0 Tongeren Stad Tongeren heeft RIMO Limburg de opdracht gegeven om in vijf Tongerse kwetsbare buurten een buurtanalyse uit te voeren. Daarvoor zet RIMO Limburg de komende twee jaar een halftijdse opbouwwerker in. “We zijn dan ook heel erg blij dat Stad Tongeren investeert in een degelijke analyse van de noden van de doelgroep in een aantal kwetsbare wijken in Tongeren”, zegt Liesbeth Geybels van RIMO Limburg. In Tongeren steeg de kansarmoede van 5,9 procent in 2010 naar 18,6 procent in 2018.

Stad Tongeren en RIMO Limburg werken al samen sinds 2013. In de Tongerse wijk Paspoel begeleidt een opbouwwerker van RIMO Limburg de renovatie, bouw en verhuizing van drie appartementsblokken. De RIMO-opbouwwerker fungeert daarbij als tussenpersoon tussen de bewoners en Huisvestingsmaatschappij Woonzo.

Buurtanalyses

Stad Tongeren wil deze keer de samenhang in de Tongerse buurten (Motmolen, Tongeren Station, Plinius, Nieuw-Tongeren en Koninksem-Paspoel) verbeteren en versterken. “In het beleidsplan van de stad en OCMW Tongeren staat dat elke inwoner kansen moet krijgen om volwaardig deel te nemen aan de samenleving”, vertelt schepen voor Sociale Zaken Jos Schouterden. En het samenleven begint in de eigen buurt. We wensen buurten waar mensen elkaar ondersteunen, voor elkaar zorgen en waar dienst- en hulpverlening nabij is. Verenigingen en geëngageerde burgers zijn onze partners hierin. Met de buurtanalyses krijgt het lokaal bestuur een beter zicht op de krachten van onze buurten, alsook op welke levensdomeinen extra impulsen nodig zijn.”

Kwetsbare wijken

“RIMO Limburg gaat steeds participatief aan de slag met maatschappelijk kwetsbare doelgroepen”, vertelt algemeen directeur van RIMO Limburg Liesbeth Geybels. “Wat deze doelgroep dagdagelijks ervaart, is het uitgangspunt om projecten op maat te ontwikkelen. We zijn dan ook heel erg blij dat Stad Tongeren investeert in een degelijke analyse van de noden van de doelgroep in een aantal kwetsbare wijken in Tongeren. Hierdoor kunnen we samen in een latere fase een specifieke aanpak op maat ontwikkelen. Een goede voorbereiding is de sleutel voor toekomstige successen.”