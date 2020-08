Stad Tongeren en basisschool Atheneeke organiseren voor het eerst een zomerschool Dirk Selis

17 augustus 2020

19u44 0 Tongeren De komende twee weken organiseert basisschool Atheneeke voor 66 leerlingen de veertiendaagse zomerschool HOEZA – Helden op Expeditie in Zomerschool Atheneeke. De stad Tongeren en de Vlaamse overheid ondersteunen de organisatie.

“Leerlingen hebben door de coronacrisis wekenlang niet op een normale manier les gekregen”, zegt waarnemend burgemeester An Christiaens. “Als stad werken we dan ook graag mee aan het initiatief van de Vlaamse overheid om zomerscholen te organiseren. De zomerscholen mochten zelf hun aanbod en de doelstellingen kiezen rekening houdend met de vooropgestelde onderwijsdoelen vanuit de Vlaamse overheid. Basisschool Atheneeke sprong mee op de kar en organiseert zes zomerlassen van 17 tot en met 28 augustus. De Vlaamse overheid verleende haar goedkeuring voor de organisatie en kent daarvoor een subsidie toe aan Atheneeke.”

Nederlands en wiskunde

De zomerschool biedt leerlingen uit basisschool Atheneeke essentiële leerstof op maat aan, in kleine groepen. Er werd gekozen voor twee vakgebieden: Nederlands en wiskunde. Naast leren is er ook aandacht voor sport, cultuur of spel, met educatieve speelvormen. “Met onze zomerschool trachten wij de tijdens het vorige schooljaar opgelopen achterstand en tekorten weg te werken, alsook onze deelnemende zomerhelden voor te bereiden op het nieuwe schooljaar”, zegt Chris Vandormael, directeur van GO! basisschool Atheneeke. “Wij monitoren voortdurend de vooruitgang van de leerlingen om zo eventueel het aanbod, de ondersteuning en de werkwijze gaandeweg te kunnen bijsturen. Laat ons hopen dat we met dit pilootproject voor Tongeren draagvlak kunnen creëren en dat dit de deur opent voor mogelijkheden in de toekomst voor onze kinderen van de gemeenschap. Wij kijken er alvast naar uit om met onze helden van de zomer de komende tien dagen op leerexpeditie te gaan.”