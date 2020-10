Stad schenkt Ambi.kadobonnen aan opvanginitiatieven en onthaalouders Emily Nees

12 oktober 2020

13u55 0 Tongeren Tijdens de ‘Dag van de onthaalouder en kinderverzorgsters’ wil de Stad Tongeren alle opvanginitiatieven en onthaalouders extra in de bloemetjes zetten. Daarom mocht ieder van hen vandaag een Ambi.kadobon in ontvangst nemen.

“Van zodra jonge moeders terug aan het werk gaan, brengen de meeste kindjes een groot deel van hun dagen door in één van de opvanginitiatieven van onze stad”, zegt waarnemend burgemeester An Christiaens (CD&V). “De werkende ouder geeft het toezicht dan uit handen in de hoop dat zij er zich goed en veilig voelen.”

Bedanken

“Tongeren telt vier kinderopvanginitiatieven en twintig onthaalouders, met elk hun eigen specifieke werking”, vult Jos Schouterden (CD&V) aan, schepen van Kinderopvang Dagelijks zorgen zijn ervoor dat ouders hun kinderen met een gerust hart kunnen achterlaten. Om hen te bedanken, schenken we daarom aan elk opvanginitiatief en elke onthaalouder enkele Ambi.kadobonnen. Daarmee kunnen ze bij meer dan honderd lokale handelaars terecht.”