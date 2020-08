Stad past parkeerbeleid in binnenstad weer aan ENL

31 augustus 2020

12u36 1 Tongeren Begin juli trof Tongeren enkele maatregelen om lokaal shoppen te boosten. Zo trok de stad 296.000 euro uit om onder meer het gratis parkeren uit te breiden tot 90 minuten. Vanaf 1 september worden de parkeerregels opnieuw aangepast als vanouds.

In juli liet het stadsbestuur weten dat de parkeermaatregelen in de binnenstad tijdelijk werden aangepast. Doel: de lokale handelaars ondersteunen en mensen stimuleren om lokaal te kopen. “Nu de winkels en de horeca opnieuw de deuren hebben geopend, wil het stadsbestuur alle Tongenaren oproepen om in eigen stad te shoppen en van onze horeca te genieten”, klonk het toen bij burgemeester An Christiaens (CD&V).

30 minuten gratis parkeren

Wie vanaf morgen naar het kernwinkelgebied trekt, zal er opnieuw minder lang gratis kunnen parkeren. Het stadsbestuur heeft namelijk beslist om de vroegere parkeerregels weer in het leven te roepen. Zo worden de 90 minuten gratis parkeren in de gele zone en shop&go-vakken weer beperkt tot 30 minuten. Daarnaast slinken het aantal shop&go-plaatsen van 59 naar 21. Om op de overige plekken te staan, zal je opnieuw moeten betalen.

