Stad onthult kunstwerk ‘In Memoriam’, een verwijzing naar het Tongerse verleden Emily Nees

25 september 2020

12u00 0 Tongeren T ongeren trapt vandaag ‘de 9de maand’ af, een langlopend expoproject waarbij de stad hedendaagse kunstwerken aankoopt. Doel: een artistiek karakter geven aan verschillende openbare ruimtes. De eerste creatie in de reeks, genaamd ‘In Memoriam’, pronkt in het Pliniuspark.

Sinds 2012 organiseert Tongeren het expoproject ‘de 9de maand’. Zo hoopt de stad voorbijgangers aan te zetten tot reflectie over kunst en cultuur, maar ook over het verleden en de toekomst van Tongeren. Het eerste kunstwerk dat in de kijker staat, is ‘In Memoriam’ naar de hand van Renato Nicolodi. Het werk doet denken aan een grafmonument, maar dan zonder het lichaam van een overledene. De centrale ruimte is leeg. Het doet dienst als metafoor voor een lang vervlogen tijd, waarvan talrijke levenssporen verdwenen zijn. De twaalf romaanse bogen leggen dan weer de link met de Romeinse tempelbouwarchitectuur. En dat is niet toevallig.

Geschiedenis koesteren

“Het is onmogelijk om de tijd terug te draaien en de vele vraagtekens rond onze geschiedenis op te lossen. Toch is het een fascinerende gedachte dat de geschiedenis van Tongeren nog aanwezig is, en dat die nog steeds een invloed uitoefent op onze dagelijkse beleving”, zegt kunstenaar Renato Nicolodi. “De aanwezigheid van het verleden is onvatbaar, ontastbaar en onzichtbaar. We kunnen dus alleen maar een poging doen om het te omarmen, te bewaren en te koesteren in een denkbeeldige ruimte, aan de hand van een monument.”