Stad doet de ronde met een

mobiele speelpleinwerking

LXB

04 juli 2019

Naast de klassieke speelpleinwerking waar kinderen tijdens de grote vakantie op een vaste locatie en onder begeleiding van monitoren naar hartenlust kunnen spelen en ravotten, biedt de jeugddienst vanTongeren ook een mobiele speelpleinwerking aan. Op zeven locaties verspreid in héél de stad kunnen kinderen uit een breed en gevarieerd speelaanbod kiezen. Vandaag vond de start ervan plaats op de koer van ‘t Atheneeke, een kleuter- en lagere school in Tongeren. Kinderen genoten van een waterspel. Ze leefden zich uit in het hinkstappen. Of ze tekenden met krijtjes. “We hebben ook twee spelkoffers mee”, vertelt Eline Schurmans, jongerenwerker bij de stedelijke jeugddienst. “We leren de kinderen omgaan met allerhande spelmaterialen. Verder leren ze met andere kinderen samen spelen. En ouders maar ook oma’s en opa’s komen mee. Wat de kinderen héél plezant vinden.” De mobiele speelpleinwerking is héél toegankelijk. De kinderen moeten niet ingeschreven worden en de werking is gratis. Hieronder de locaties waar nog een mobiele speelpleinwerking doorgaat: Paspoel (17 juli), Nieuw Tongeren (31 juli), Huis van het Kind (18 juli), Henis (10 juli) en de Zevensprong in Piringen (1 augustus).