Speurders over start onderzoek kappersmoord: “Silvio Aquino in tranen, zo kenden wij hem niet”

Verdediging wijst naar vergismoord: moesten ze Silvio hebben in plaats van Gedik? VCT

25 november 2019

13u57 0 Tongeren “Meestal is de persoon die het lichaam van de overledene het eerste aantreft ook de eerste verdachte, dat was hier ook zo,” beschreef een van de speurders van de federale gerechtelijke politie de start van het onderzoek over de moord op Hilmi Gedik (39). Het was Silvio Aquino die zijn jeugdvriend in de nacht van 29 op 30 november 2012 dood zag liggen aan de voordeur van zijn woning in Maasmechelen, waar hij zelf nog had gewoond. Met lood in de schoenen trok Silvio in het holst van de nacht naar de politie om de moord te melden. “Hij was zeer zwaar aangedaan door wat zijn vriend was overkomen en barstte meerdere keren in tranen uit.”

De beelden van het slachtoffer Hilmi Gedik, die op 29 november 2012 met enkele kogels in het hoofd en de borst werd doodgeschoten aan de voordeur van zijn woning aan de Joseph Smeetslaan in Maasmechelen waren hard. Toen ze minutenlang en tot elk detail in de assisenzaal werden getoond, keek beschuldigde Shane R. er onbewogen naar. Zijn medebeschuldigde Brian V.G. wendde zijn blik in ongeloof weg van de harde foto’s.

Slachtoffer Hilmi Gedik was actief op het beslissend niveau binnen de Aquino clan, benadrukte een van de speurders. “Hilmi leefde in de wereld van cash geld. Hij zette zijn geld niet op de rekening. Zijn bank was onder de plint in de keukenkast, waar een zak met 45.000 euro cash geld gevonden werd. Op de tapgesprekken in het kader van het dossier RAAK (het onderzoek naar de criminele organisatie van internationale drugshandel rond de Aquino Clan dat op dat ogenblik volop gevoerd werd, red.) hoorde de politie een vertrouweling van de Aquino clan ook meedelen dat Hilmi kort voor zijn dood nog 80.000 euro ‘los’ gekregen had.”

Toch leek het er volgens de speurders op dat de dader(s) van de moord, die de woning van het slachtoffer doorzochten, niet op zoek waren geweest naar geld. “Want dat lag er nog voor het grijpen. Een briefje van 500 euro stak zichtbaar uit de lade van de kast en er lagen biljetten ter waarde van 750 euro cash geld op de vloer van de slaapkamer.” Gelukkig was de 10-jarige dochter van het slachtoffer toevallig niet thuis omdat ze die avond bij haar grootouders overnachtte.

Silvio Aquino eerste verdachte

Cruciaal was de aangifte van Silvio Aquino geweest, die zijn goede vriend Hilmi in het holst van de nacht aan de voordeur van zijn woning in een plas bloed had zien liggen. Silvio had zijn GSM niet bij, reed dan maar onmiddellijk naar huis en daarna naar het politiekantoor in Maasmechelen. Toen hij na wat rondtoeren en lang twijfelen toch de moed vond om de moord op zijn jeugdvriend persoonlijk te gaan aangeven, bleek zijn twijfel niet onterecht. Met 2.365 euro cash op zak werd Silvio Aquino als eerste verdachte van de moord op Hilmi Gedik de volgende enkele uren in hechtenis genomen.

“Meestal is de persoon die het lichaam aantreft de eerste verdachte dat was hier ook zo,” beschreef speurder Vanoirbeek van de FGP. “Wat deed hij daar midden in de nacht aan die woning. Hij woonde daar toch niet? Waarom belde hij de hulpdiensten niet onmiddellijk? Silvio was geen onbesproken figuur, de Aquino’s waren algemeen bekend bij de politie.” Silvio en Hilmi hadden samen ook een crimineel verleden. Ze waren in de jaren 90 al samen actief en werden in 2005 in Nederland ook beiden veroordeeld voor ontvoering en gijzeling. “Silvio werd voor de moord op Gedik tweemaal verhoord als getuige door de lokale politie en eenmaal als verdachte door de federale politie. Tijdens dat derde verhoor was hij zeer zwaar aangedaan door wat zijn vriend was overkomen en begon hij meermaals te wenen. Dat was niet de Silvio Aquino die de politie kende.”

Ik vind het zeer vreemd dat u het alibi van Silvio Aquino nooit heeft gecontroleerd en dat u iemand die in die mate gekend is bij de politie op zijn woord gelooft Advocaat ieter Filipowicz

Alibi

Maar Silvio had een alibi. Want hij was met de speciale VW Polo met Nederlandse nummerplaat, die altijd netjes bij Hilmi achteraan op de oprit werd geparkeerd, naar Amsterdam gereden. Hij noemde het restaurant en het hotel waar hij die dag en avond naartoe was getrokken maar wilde daar verder niet veel meer details over kwijt. Tussen 2u en 3u ’s nachts was hij terug gearriveerd aan de woning van Hilmi.

“En dat alibi heeft u dus nooit gecontroleerd?”, confronteerde Pieter Filiopwics, advocaat van beschuldigde Shane R. het speurdersteam. “Vreemd toch dat u iemand die in die mate gekend is bij de politie op zijn woord gelooft?” Hij wilde ook weten of Silvio Aquino na de moord zelf miscchien nog met zijn huissleutel naar binnen was gegaan in de woning van Gedik. Hoofdspeurder Kun. “Volgens de verklaringen van Silvio zelf en de resultaten van de tapgesprekken gebeurde dat niet.” Dat Silvio en de andere Aquino’s buiten vervolging werden gesteld had vooral te maken met de tapgesprekken uit het onderzoek RAAK, waarin binnen de Aquino clan met ongeloof gecommuniceerd werd over de feiten.

Er is een verklaring dat de daders niet op zoek waren naar Gedik maar naar Silvio. Ziet u een link tussen de moord op Hilmi Gedik en die op Silvio Aquino? Vraag van een van de advocaten van beschuldigde Brian V.G. aan de speurders

Was dit een vergismoord?

Silvio Aquino had zelf nog tot 2008 in de woning van het slachtoffer gewoond. Hij werd op 27 augustus 2015 doodgeschoten in Opglabbeek. Angela Piscione, raadsman van beschuldigde Brian V.G., vroeg daar meer uitleg over aan speurders van de federale politie. “Ziet u een link tussen de moord op Hilmi Gedik en de moord op Silvio Aquino drie jaar later? Er is immers een verklaring van een Maasmechelaar die in Rotterdam woont dat de daders niet op zoek waren naar Gedik maar naar Silvio en dat ze niet op de hoogte waren dat hij zelf niet meer in die woning woonde?”

Hoofdspeurder Dimitri Kun: “Daar is geen onderzoek naar verricht want Silvio woonde al niet meer in die woning sinds 2008.” Dat er toch rapporten waren dat de Aquino’s bang waren, benadrukte Piscone. En dat het toch een feit is dat Silvio Aquino drie jaar later op een gelijkaardige manier vermoord werd. Aanklager Boyen riep de raadsman een halt toe. “Dat is pertinent niet waar. Gedik werd thuis doodgeschoten. Silvio werd met zijn voertuig klem gereden en op straat doodgeschoten. Er is hier helemaal geen sprake van een vergismoord en we gaan dat tweede proces hier nu niet voeren.”

De speurders hebben nog heel wat werk voor de boeg, want er kwamen nadien maar liefst 7 opdrachtgevers en 20 uitvoerders als mogelijke verdachten in beeld. Daar zullen ze namiddag verder toelichting over geven.