Speurders leggen onderzoek bloot: “Bij Beaumont draaide alles altijd om geld” Dirk Selis

14 oktober 2019

16u26 0 Tongeren Op de derde procesdag in de assisenzaak van Lei Beaumont (71) was het woord aan de speurders, die hun onderzoek tot in het kleinste detail uit de doeken deden. Met de precisie van een scalpel sneden de drie doorwinterde politiemannen in de financiële spanningen tussen Beaumont en slachtoffer Josée Widdershoven, het verdwijnen van zijn wapen en de reistijd tussen Maasmechelen en het Zuid-Franse Castellane. Geen detail bleef onaangeroerd en in tussentijd werd Beaumont door de voorzitter stevig op de rooster gelegd.

De gepensioneerde kleuterjuf Josée Widdershoven werd op 13 december 2009, na een gezellig samenzijn in een tearoom met haar beste vriendin, in de garage van haar woning aan de Brugstraat in Vucht, bij Maasmechelen, neergekogeld met vijf dodelijke schoten in haar bovenlichaam en hoofd. Begin mei veroordeelde de volksjury en het hof van assisen in Tongeren Lei Beaumont tot een levenslange celstraf voor die ‘uiterst brutale en laffe executie’. Beaumont zelf werd daarna internationaal geseind op de Most Wanted-lijst van voortvluchtige criminelen, want hij was net voor zijn proces ondergedoken. Het FAST-team van de federale gerechtelijke politie arresteerde hem op 29 mei in het Spaanse Calpe. Op 11 juni werd hij overgebracht naar de gevangenis van Hasselt, waar hij nu nog verblijft. Lei Beamont sprak afgelopen vrijdag zijn onschuld uit, maar daar geloven de speurders niets van. Zij zoomden maandag een ganse dag in op de levenswandel van Lei Beaumont.

Motief

Het motief van Beaumont om José te doden, staat voor de speurders als een paal boven water. Een van de oudste moordmotieven ter wereld: geld. In dit geval de verdeling van het huwelijksvermogen na hun scheiding in 2006. “Ge krijgt niet wat ge meent”, zou Beaumont volgens zijn dochters maar al te vaak tegen hun moeder gezegd hebben. Ook tal van getuigen lieten volgens de speurders optekenen dat Lei spijt had dat hij José niet beter verzopen had in haar bad. De vijftienjarige vechtscheiding bereikte in december 2012 stilaan een hoogtepunt. En daar had José duidelijk schrik voor. “Ik heb het gevoel dat er mij nog ‘iets’ te wachten staat”, vertrouwde ze haar beste vriendin Nelly Ramaekers toe. Beaumont kon het volgens de speurders maar moeilijk verkroppen dat hij zijn ex-vrouw moest betrekken in de verdeling van zijn erfenis. Want geld was voor Beaumont het hoogste goed. “Alles draaide met Lei steeds om geld”, weten de speurders.

Wapen

Beaumont beschikte over een Longrifle 22. “Daar was hij aan verknocht”, aldus de speurders. Maar nadat de wapenwet in 2006 strenger werd en je voor een sportgeweer over een vergunning moest beschikken, besloot Lei op 11 april 2007 zijn geweer te ontmantelen en naar het containerpark van Maasmechelen te brengen. De kolf stookte hij naar eigen zeggen op. Maar volgens het Centraal Wapenregister beschikte Lei op de dag van de moord nog steeds over zijn FN Browning BAR.22. Opmerkelijk: zijn richtkijker, wapenolie en poetsset werden tijdens een huiszoeking in zijn woning in de Jagerslaan gevonden. En ook, en daar leggen de speurders de nadruk op, de eindring om een geluidsdemper op te monteren. “Geen enkele getuige heeft een geweerschot gehoord de avond van de moord.”

Vluchtweg

Josée wordt nog, om 19.44 uur op de avond van de moord, door camera’s gefilmd. Op diezelfde avond om 18.53 uur tankt Beaumont bij DATS 24. Ook dat staat op beeld. Na zijn tankbeurt wil hij beginnen aan zijn tocht richting Castellane, maar bedenkt zich en gaat thuis nog even naar toilet om daarna richting Zuid-Frankrijk te rijden. Volgens onderzoek van de speurders is Beaumont pas veel later richting Frankrijk vertrokken. Wat hij dan na de tankbeurt bij DATS 24 heeft gedaan, is voor de speurders duidelijk: moord met voorbedachte rade.