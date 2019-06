Speurders getuigen tijdens tweede procesdag vermoorde Tonio Danti: partner en 12-jarig dochtertje ontdekken lichaam, waarna nog vier mensen over de vloer komen



11 juni 2019

13u20 0 Tongeren “Ze hebben Toni vermoord, ze hebben hem de keel overgesneden!” P. schreeuwde het luid, net nadat ze op 28 maart 2012 samen met haar 12-jarige dochter, haar partner Toni Danti (60) doodgestoken vond in zijn appartement aan de Vennestraat in Genk. De zeven speurders van de federale gerechtelijke politie Limburg die de doodslag met 52 messteken onderzochten, besteedden 8.000 recherche-uren aan het onderzoek en kwamen vandaag getuigen tijdens de tweede procesdag. Zeer opmerkelijk vonden ze het, dat er geen drugs en geen geld meer te vinden was in het appartement van Danti, die als drugsdealer bekendstond als ‘de Aldi van de cocaïne’.

De gruwelijke steekpartij op Antonio ‘Toni’ Danti vond plaats op woensdag 28 maart 2012. Dat had een speciale dag moeten worden voor T., de 12-jarige dochter van de man. Het was de dag voor de verjaardag van haar vader, maar papa had haar beloofd dat hij haar een cadeau zou kopen voor zijn verjaardag. Nieuwe schoenen en nog iets extra’s. Toen het meisje daarvoor naar haar papa trok, vond ze haar vader doodgestoken in zijn bed. Haar moeder P., die al 26 jaar een relatie had met Toni maar niet met hem samenwoonde, schreeuwde en alarmeerde daardoor een buurman. De man kwam kijken en vertelde daarna op café wat hij had gezien. P. belde na de gruwelijke ontdekking niet meteen naar de politie, wel naar een goede vriend, haar schoonbroer en de broer van Toni. Behalve haar schoonbroer, raakte iedereen het slachtoffer nog aan.

Geld achter de vloerplint

P. ging daarna samen met de anderen ook op zoek naar de sleutels, de portefeuille en naar het mes van Toni. Twee gsm’s en twee weegschaaltjes in het appartement werden samen met enkele ‘souvenirs’ weggenomen voor de politie werd verwittigd. P. zocht ook naar het contant geld, dat voor haar was als Toni iets zou overkomen. Ze wist dat hij het geld verstopte in een verborgen ruimte achter de vloerplint. Maar daar was niets meer te vinden, verklaarde ze later aan de politie. Pas drie kwartier nadat P. haar partner had gevonden, belde vriend M. naar de politie. Toen de verbalisanten ter plaatse kwamen, heerste er een vreemde sfeer. Het dochtertje weende maar voor de rest was er geen paniek. En op een verschoven nachtkastje en een omgevallen nachtlampje in de slaapkamer na, was er ook geen wanorde in het appartement.

Drugsdealer zonder drugs

Zeer opvallend vonden de speurders van de FGP het dat er in het appartement van de notoire cocaïnedealer geen geld en geen drugs gevonden werd tijdens de huiszoeking. Het was nochtans geweten dat er dagelijks 30 tot 40 afnemers cocaïne of heroïne kwamen kopen bij Toni en dat hij grote sommen geld in huis had. Het slachtoffer werd doodgestoken met 52 messteken, zijn witte T-shirt was rood van het bloed, maar in de rest van zijn appartement waren weinig of geen bloedsporen. Ook voorafgaand aan de feiten, was er al heel wat gebeurd bij Antonio Danti: een diefstal het weekend voordien, een overval 10 dagen eerder, waarbij Danti bedreigd werd met een mes en cocaïne en geld moest afgeven. Maar als drugsdealer kon hij dat allemaal niet melden aan de politie.

Stevige vrijpartij?

Toni speelde dagelijks voor grote sommen geld op de bingo. De dag voor zijn dood vergokte hij zo nog 1.200 euro op café. Voor niemand bereikbaar tot 22 uur. Nadien was het opnieuw een komen en gaan van coke-afnemers in zijn appartement. Ook beschuldigde Roberto S. (38) gaf toe dat hij verschillende keren coke ging halen. Om 4 uur ’s nachts hoorde onderbuur G. het bed van Toni hevig bewegen. Een stevige vrijpartij, dacht hij nog. Op zich niet abnormaal, want er kwam al eens vrouwelijk bezoek bij ‘de Italiaan’. Maar dit keer was het heviger dan anders en hoorde hij de Italiaan ook luid schreeuwen. Tot zijn verbazing zag hij even nadien vanuit zijn raam een man weglopen, met kort zwart haar en een pet, die nog snel een dikke envelop of een handdoek wegpropte onder zijn kledij en daarna richting zijn Alfa Romeo stapte op de parking. Samen met andere elementen uit het onderzoek, leidde onder meer deze getuigenis de speurders naar beschuldigde Roberto S. (38).

Er was geen aanknopingspunt voor piste van de Italiaanse maffia afrekening. Allemaal cafépraat D. Kun, case officer van de federale gerechtelijke politie Limburg die het onderzoek leidde

Maffia afrekening

Roberto S. betwist dat hij zijn drugsdealer Antonio Danti doodde. Zijn advocate Katrien Van der Straeten had een prangende vraag voor speurder en case officer Kun. “Waar haalde Danti zijn drugs? Want 30 tot 40 afnemers per dag, die drugs kan toch niet zomaar binnen gevallen zijn in de Vennestraat in Genk. Is die piste onderzocht?” Bij wie Danti zijn drugs haalde, konden de speurders niet achterhalen in het besloten milieu. “Maar wij hebben verder alles grondig onderzocht”, benadrukte Kun. “Die specifieke vragen over de Italiaanse maffia, de mogelijke dubbele liquidatie waarover gesproken werd, het was bijna een film. Allemaal cafépraat. Er was geen enkel aanknopingspunt om die piste verder te onderzoeken.”

Morgen komen partner P. en dochter T. van slachtoffer Toni Danti zelf getuigen voor het Tongerse hof van assisen.