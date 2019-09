Spannend: nachtje slapen tussen de Romeinen in het museum Toon Royackers

01 september 2019

14u58 0 Tongeren Ja, een beetje eng was het wel. Maar dappere kinderen die dat wilden mochten in de nacht van zaterdag op zondag eens blijven slapen in het Gallo-Romeins museum van Tongeren. En dat naast levensechte poppen van Romeinen en buffels. Vooraleer iedereen onder de wol kroop, moest eerst nog een mysterie opgelost worden: wie heeft het kostbare Romeinse olielampje gestolen?

“Er is gelukkig niets tot leven gekomen afgelopen nacht”, legt verantwoordelijke Karen Van Looken uit. “En alle kinderen hebben flink geslapen. Al is het natuurlijk heel anders om in zo een grote museumzaal vol spannende geschiedenisstukken te liggen.” Met het initiatief wil het museum laten zien hoe ontzettend cool de Romeinse geschiedenis van Tongeren eigenlijk wel is. Niet met een klassiek museumbezoek maar eerst met een detectivespel. “Volgens het scenario was er inderdaad iets gesloten. De kinderen mochten in elke museumzaal gaan vragen aan de bewakers of zij toevallig iets verdacht gezien hadden. Door de hele puzzel samen te leggen konden ze het kostbare, verdwenen olielampje terugvinden. Voor het slapengaan hadden bijna alle speurneuzen de oplossing gevonden. Het erfstuk was niet verdwenen maar een bewaker had het weggenomen en in het archief gestoken, zonder er iets van te zeggen.”

Slaapzak

Na de speurtocht gingen de kinderen in de zalen hun slaapzak uitrollen, en moesten de lichten uit. “Na zo een spannend spel heeft iedereen daar toch goed geslapen tussen de collectie,” benadrukt Karen Van Looken. “Hopelijk hebben de kinderen veel opgestoken over deze boeiende periode uit onze geschiedenis.” Na het ontbijt kwamen de gewone bezoekers het museum binnen voor een klassiek bezoek, en gingen de kinderen weer naar buiten.