Sluiting H&M in Julianus Shopping

maakt leegstand nog méér zichtbaar “Vochtproblemen, en de airco koelt niet meer” LXB

18 juli 2019

12u00 0 Tongeren Nu zaterdag sluit de H&M in Julianus Shopping in Tongeren voorgoed de deuren. Aanslepende problemen met de airco en de staat van het pand waren voor de directie van de winkelketen de redenen om het filiaal in Tongeren te sluiten. Hierdoor staan 14 van de 24 panden in de shopping leeg. “Nochtans draait de winkel goed”, zegt Mathieu Colpaerts van H&M. “In het pand worden we geconfronteerd met vocht in de muren, en die raken maar niet opgelost.”

Lekken

“Het gebouw voldoet niet aan de kwaliteitseisen die het personeel en de klanten willen bieden”, vervolgt hij. “ Door mankementen aan de airco kan geen frisse lucht meer in de winkel geblazen worden. Wat niet comfortabel voor de klanten en de 12 mensen die in het filiaal werken.” De laatsten verliezen niet hun werk, ze kunnen in de H&M in Hasselt of Sint-Truiden aan de slag. Frederik Mortelmans van Ceusters NV die de shopping beheert, erkent de problemen bij de H&M. “Er is een lek waardoor water insijpelt, en dat zorgt voor vochtproblemen”, stelt hij. “Het lek is nog niet gevonden. Bovendien is een lek in de kelder vastgesteld. De airco werkt niet zoals het hoort, maar we zijn bezig om het op te lossen.”

Andere winkels

De aircoproblemen worden ook vastgesteld in andere winkels. “In de zomer koelt de airco niet of te weinig, en volgende week wordt een hittegolf voorspeld”, legt Kim Arens, zelfstandig uitbater van de Veritas, uit. “Al sinds 2014 kampen we ermee. Het aantal keren dat een technicus langs is gekomen om de airco juist af te stemmen, is niet meer te tellen. Het raakt niet opgelost. Wat vervelend is”, aldus Arens. Ook bij kledingzaak Damart is het uitvallen van de airco een bron van ergernis bij personeel en klanten.

Overrompeling

Meteen na het besluit van de H&M-directie om de winkel dicht te doen, werden alle artikelen in de shop met 70 procent afgeprijsd. Wat een overrompeling veroorzaakte. Honderden wilden een slag slaan met de bijzondere gunstkoopjes. Zelfs twee politie-inspecteurs hielden in de winkel een oogje in het zeil om te voorkomen dat de chaos uit de hand zou lopen. In lange rijen stonden klanten - de meesten hadden drie of meer kledingstukken bij - aan de kassa.

Geen toverformule

De sluiting van de H&M maakt de leegstand bij Julianus Shopping nog meer zichtbaar. “Als stad zijn we geen eigenaar van de shopping”, reageert de schepen van economie Marc Hoogmartens. “De leegstand is ook voor de stad een doorn in het oog. We hebben geen toverformule om die terug te dringen. We nemen veel maatregelen om het tij te doen keren: de herbestemmings- en renovatiepremies, eigenaars van leegstaande panden worden individueel gecontacteerd om investeringen in handel, wonen en diensten mogelijk te aken, heroriëntering van de starterspremie, koopzondagen en de Ambipas! We zorgen voor beleving in de straten van de handelskern. De retailhandel heeft het met e-commerce moeilijk, hier en elders”, besluit de schepen.