Slechtvalken van de Basiliektoren live via webcam Dirk Selis

07 februari 2020

12u05 0 Tongeren Al voor het tweede jaar op rij broeden er slechtvalken op de kerktoren van de Basiliek. Het gezin slechtvalken, dat ook vorig broedseizoen drie jongen grootbracht, is vanaf nu live te volgen via de webcam.

“De broedkast die de ‘Ringgroep Tongeren 03' in 2008 installeerde op de toren van de Basiliek, bleek een ideale broedplek voor de slechtvalk”, vertelt schepen van Milieu Patrick Jans. “Na jaren uit onze contreien verdwenen te zijn, maakt de slechtvalk sinds enkele jaren zijn comeback. De slechtvalk is de grootste inheemse valk, vaak bestempeld als ‘snelste vogel ter wereld’.” En nu worden er dus voor het tweede jaar op rij jonge slechtvalken geboren op de Basiliektoren.

Nestkast

Eind 2019 plaatste de stad Tongeren twee webcams bij de nestkast. Een eerste camera in de nestkast, gericht op het nest zelf. De andere camera werd geplaatst bij de ingang van de nestkast. De webcams maken het voor de leden van de Ringwerkgroep Tongeren 03 gemakkelijker om de situatie nog beter op te volgen.

Iedere natuurliefhebber, Tongenaar of niet, kan via de webcam het wel en wee van het slechtvalkgezin mee volgen. “Iedereen is welkom om samen met ons te genieten van deze unieke livebeelden,” besluit schepen Jans.

Kijk voor livebeelden op de website.