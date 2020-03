School leent vier laptops en iPad aan WZC De Motten om te skypen met familie Marco Mariotti

27 maart 2020

17u12 0 Tongeren Bij Woonzorgcentrum De Motten in Tongeren kunnen ze sinds donderdag naar hartelust videochatten. De bewoners zaten als het ware geïsoleerd, maar GBS De Herik uit Henis leende vier van hun laptops en een iPad.

Vorige week nog experimenteerde het WZC met een parlofoon in het gebouw, maar een aantal vrijwilligers moest afhaken wegens teveel risico. Skypen met de buitenwereld bleek de oplossing, maar er waren niet genoeg laptops voor handen.

Gemeentelijke Basisschool De Herik kon nu vier laptops uitlenen én een iPad. Tweede probleem bleek de WIFI-verbinding in het gebouw, maar daar vond de ICT-coördinator van de school een oplossing voor. “Na wat graven in een persoonlijke stapel reservemateriaal vond ik een bruikbaar Access Point waarmee we nu zelf Wifi konden voorzien in het WZC", zegt Frank Dolmans.

De meer dan 160 bewoners experimenteren sinds kort en genieten met volle teugen.