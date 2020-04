Sarah Hoedemakers is Management Assistant van het Jaar Dirk Selis

16 april 2020

15u15 0 Tongeren Sarah Hoedemakers van de firma Bose in Tongeren mag zich de komende twaalf maanden Management Assistant van het Jaar noemen. Voka Limburg kroonde haar tot de beste rechterhand. Anke Bosmans (KPMG Accountants), Karolien Dumont (BDO), Veronique Quintens (Cent Pur Cent) en Kristien Schoenmakers (Ziekenhuis Oost-Limburg AV) waren de andere genomineerden.

“Sarah werkt reeds zeer lang bij Bose. Ze is een trouwe, erg betrokken medewerkster. Sarah heeft voor verschillende managers gewerkt dus ze kan zich perfect aanpassen. Werken in een Amerikaanse multinational is niet altijd makkelijk. Ze heeft een hart voor het bedrijf. Een extra troef is dat ze heel kostenbesparend denkt”, oordeelde de vakjury.

Cement van onderneming

“Management assistants hebben een veelzijdige rol in een organisatie. Ze ondersteunen de bedrijfsleiders, maar zijn ook het cement in de onderneming. Hun rol is van onschatbare waarde, zeker in tijden van crisis”, bevestigt ook Karin Van De Velde, voorzitter van Voka – Kamer van Koophandel Limburg. Normaal zou de uitreiking vandaag plaatsvinden tijdens de Management Assistant Day bij Domaine La Butte aux Bois in Lanaken. Door de coronacrisis is het event jammer genoeg geannuleerd. Toch besloot Voka – KvK Limburg om de Management Assistant van het Jaar en de genomineerden bekend te maken. Een vakjury gaf de punten.