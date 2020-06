Roemeense dievenbende op pad in Tongeren veroordeeld tot twee jaar cel: “het doel van hun verblijf was crimineel” VCT

10 juni 2020

14u45 0 Tongeren Drie Roemenen die op 2 januari een inbraak pleegden in een woning aan de Romeinse Kassei in Tongeren zijn elk veroordeeld tot twee jaar cel. De zwarte BMW van de inbrekers werd opgemerkt door een alerte buurman. Zo kon de politie de daders vatten.

Op 2 januari ontving de politie van Tongeren een oproep van een alerte buurtbewoner. De man had een verdacht zwart voertuig van het merk BMW met Roemeense nummerplaten opgemerkt waaruit drie personen stapten, die allemaal jassen met kappen droegen.

Ingeslagen raam

De politie kwam ter plaatse, waarna het geparkeerde BMW voertuig vertrok. Even later kon de auto door de interventieploeg aan de kant gezet worden. In de wagen zat de bestuurder en een passagier. Een derde Roemeen werd aangetroffen in de buurt van een woning op de Romeinse Kassei waar net een inbraak had plaatsgevonden. Het raam van de badkamer werd daar ingeslagen met een steen. De bewoners waren niet thuis op het ogenblik van de inbraak.

Koffer vol inbrekersmateriaal

In de koffer van de zwarte BMW van de Roemenen vonden de verbalisanten heel wat kledij, inbrekersmateriaal en drie gsm toestellen. De Roemenen beweerden zelf dat hun gps blokkeerde waardoor ze verloren reden en toevallig in Tongeren terecht waren gekomen. Maar die versie geloofde de stafrechter niet. “Ze hebben zich enkel naar de woning begeven met het doel om te stelen. Het doel van hun verblijf was crimineel en ze kwamen al eerder in het vizier van politie en justitie over gans Europa door gebruik te maken van verschillende aliassen.”

De drie kompanen verblijven momenteel in de gevangenissen van Hasselt en Lantin. Naast de celstraf van twee jaar moeten ze ook elk een boete van 800 euro betalen.