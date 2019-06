Roberto Santoro veroordeeld tot 25 jaar cel voor doodslag met 52 messteken

VCT

19 juni 2019

15u29 0 Tongeren Roberto Santoro heeft een celstraf van 25 jaar gekregen voor de doodslag op Antonio Danti (1951°). Op 28 maart 2012 stak hij zijn cocaïnedealer met 52 steek- en snijletsels dood in een flat aan de Vennestraat in Genk. De jury en het hof hielden rekening met enkele verzachtende omstandigheden zoals zijn moeilijke jeugd en de overschrijding van de redelijke termijn.

Met de celstraf van 25 jaar volgen het hof en de jury de vordering van openbaar aanklager Patrick Boyen. “De nood om coke te snuiven en zich vol te kappen met grappa kan een verklaring zijn voor de feiten, maar het is zeker geen verzachtende omstandigheid,” had hij benadrukt. We kunnen als maatschappij nooit aanvaarden dat een dolgedraaide junkie zo’n gruwelijke feiten pleegt op iemand, ook al is dat dan een drugsdealer.” Hij tilde vooral zwaar aan het gebrek aan schuldinzicht van Roberto Santoro, ook tijdens het assisenproces. “Vele mensen die op assisen op de beschuldigdenbank zitten komen tot inzicht als ze hier geconfronteerd worden met de beelden van het bloedbad dat ze hebben aangericht. Maar Roberto neemt geen verantwoordelijkheid. Hij blijft ontkennen en de schuld afschuiven op anderen. Wel Roberto, zolang u dat blijft doen zit u in een straatje zonder einde. Ik heb geen greintje schuldinzicht of spijt bij u gezien.”

Dat Roberto op jonge leeftijd zijn zus en moeder verloor heeft hem zwaar getekend. Hij is daardoor gevlucht in de verkeerde dingen Advocate Katrien Van Der Straeten

Moeilijke jeugd

Katrien Van Der Straeten, de advocate van Roberto Santoro, zag heel wat verzachtende omstandigheden om ‘Ciccio’ een gepaste straf op te leggen. “Roberto heeft een zeer moeilijke jeugd gehad. Toen hij geboren werd, viel zijn zus in coma door een ernstige hersenaandoening. Ze lag daarna negen jaar in coma, waarna ze overleed. Een jaar later kreeg zijn moeder kanker. Roberto deed alles om haar te helpen. Toen hij achttien jaar was, stierf ook zij. Dat heeft Roberto, die een echt moederskindje was, zwaar getekend. Hij is daarna gevlucht in de verkeerde dingen.” Voor het eerst tijdens het assisenproces kon Roberto zijn tranen niet bedwingen.

Zijn raadsman gaf het hof en de jury nog enkele motiveringen voor strafvermindering mee: dat Roberto tien jaar lang werkte, vrijwillig meewerkte aan het onderzoek en als sociale gast een teamspeler was. De advocate hamerde er ook op dat de redelijke termijn voor de behandeling van de zaak, zeven jaar na datum, duidelijk overschreden is. “Net voor dit proces startte was Roberto terug goed bezig. Hij trok op met de juiste vrienden en werkte hard in het restaurant van zijn broer. Ze willen hem de structuur bieden om terug te keren in de maatschappij”, sloot ze af.

Straf aanvaarden

In zijn laatste woord voegde Roberto Santoro, in tegenstelling tot de voorbije dagen, helemaal niets toe aan het pleidooi van zijn raadsman. Ook zijn straf aanhoorde hij gelaten.

Voorzitter Thys richtte zich afsluitend tot de dertiger. “U heeft iemand van het leven beroofd, een van de zwaarste misdrijven die we kennen. U heeft hiervoor niet de maximumstraf gekregen, wel een zware straf. Ik geef u de raad die te aanvaarden en gebruik te maken van uw tijd in de gevangenis om u te bezinnen over hoe u verder in het leven wenst te staan. Op een ogenblik zal u terug kunnen deel uitmaken van de maatschappij. De nieuwe start die u zal krijgen zal dan in elk geval vrij moeten zijn van alle vormen van genotsmiddelen want het is gebleken dat die een zeer slechte invloed hebben op u.”