Roberto Santoro schuldig aan doodslag met 52 messteken op Toni Danti VCT

18 juni 2019

20u17 0 Tongeren Roberto Santoro (38) uit Genk is in het hof van assisen in Tongeren schuldig verklaard aan doodslag op Toni Danti (°1951). Hoewel hij dat zelf altijd ontkend heeft, twijfelde de jury er niet aan dat Roberto zijn dealer in de nacht van 27 op 28 maart 2012 met 52 messteken om het leven heeft gebracht. Santoro reageerde gelaten. Met een laatste klop op de borst en een knik richting vrienden in de zaal, verliet hij de assisenzaal. Al was het niet naar huis, zoals hij een paar uur eerder had gevraagd.

Het was alles of niets voor Roberto Santoro. De verdediging was voluit voor de vrijspraak gegaan. Maar de aanklager en de advocaten van de familie van slachtoffer Toni Danti hadden een waslijst aan belastende bewijzen opgelijst voor de jury. De meeste daarvan werden beschreven in de motivering van de schuldverklaring, die volgde na een beraad van 2,5 uur.

Slachtoffer werd verrast

Drie getuigen zagen Santoro en zijn Alfa Romeo op de plaats delict. Een buurman hoorde Danti schreeuwen op het ogenblik dat de Italiaan bij hem in de flat was. De man zag net na de feiten ook iemand die voldeed aan de persoonsbeschrijving van Santoro het appartementsgebouw verlaten. Ook het DNA van Santoro op de pyjamabroek van het slachtoffer, de bloedveeg op de trap en de bloedvlek op de ingepakte deurbel in het nachtkastje van Danti waren doorslaggevend. “Gelet op de plaats en de aard van de letsels, de zware steekwonden in de halsaders en de halsslagaders, had Santoro wel degelijk de intentie om Antonio Danti te doden. Danti werd wellicht verrast door een snelle aanval en had niet de kans om zich actief te verweren,” klonk het.

Morgen kent Roberto Santoro zijn straf.